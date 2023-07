The Cosmic Wheel Sisterhood: data di uscita e trailer del nuovo indie di Devolver Digital

The Cosmic Wheel Sisterhood - il nuovo gioco narrativo di Devolver Digital e Decostructeam - ha ora una data di uscita: 16 agosto 2023 . Sarà disponibile su PC e Nintendo Switch al prezzo di 17.49€ (in promozione a 15.74€ su Steam). Al momento della scrittura è ancora disponibile una demo su Steam. È stato inoltre pubblicato un nuovo trailer, che potete vedere qui sotto.

The Cosmic Wheel Sisterhood: di cosa parla

Una fase di creazione dei tarocchi in The Cosmic Wheel Sisterhood

La descrizione ufficiale recita: "The Cosmic Wheel Sisterhood è un'esperienza narrativa che fa riflettere, creata dai creatori di The Red Strings Club. Con un cast di personaggi molto variegato, la creazione di carte simili ai Tarocchi, la divinazione e una storia ramificata che attraversa il tempo e lo spazio, The Cosmic Wheel Sisterhood esplora i temi dell'identità, della comunità e della responsabilità personale in un universo splendidamente realizzato a mano."

"Si gioca nei panni di Fortuna, una strega esiliata su un asteroide che stringe un patto con una creatura proibita nella speranza di riconquistare la libertà. Riunitevi con le vostre amiche streghe dopo un esilio di 200 anni, incontrate nuove streghe e usate le carte che avete creato per penetrare nel loro passato e nel loro futuro. Man mano che vi addentrerete in questo universo, vi troverete immersi nella complessa rete di interessi che circonda la vostra congrega e che porterà a un complotto politico che definirà il destino della società delle Streghe Cosmiche."

Ecco il nostro provato di The Cosmic Wheel Sisterhood.