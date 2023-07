Baldur's Gate 3 e i 17.000 finali: lo sceneggiatore Adam Smith chiarisce l'affermazione

Ha fatto scalpore l'affermazione di Larian Studio di ieri sulla presenza di ben 17.000 finali diversi in Baldur's Gate 3, ma la questione è stata ulteriormente spiegata e precisata da Adam Smith, principale responsabile della narrazione nel gioco.

Come era facilmente intuibile, il numero non si riferisce precisamente alla quantità di finali diversi che si possono raggiungere in Baldur's Gate 3, piuttosto alla quantità di possibili variazioni che si possono attraversare nella storia per arrivare al finale.

In sostanza, "Arriverete allo stesso punto, ma quello che succede prima di arrivarci può essere molto diverso" da una partita all'altra, ha spiegato Smith. In sostanza, si tratta dell'applicazione del principio della "narrazione ramificata" che è tipica dei giochi di ruolo classici.

Nel caso di Baldur's Gate 3, ci sarebbero quindi 17.000 combinazioni possibili per costruire una propria storia, la quale probabilmente sarà diversa da moltissime altre. Questo però non sembra voler dire che vi siano effettivamente un tale numero di finali diversi l'uno dall'altro.

Il conteggio riguarda la quantità totale di modifiche e permutazioni che la narrazione può ricevere in base alle scelte fatte dai giocatori: queste possono riguardare il fatto di affrontare un quest invece di un'altra, affrontarla in un modo invece che un altro o incontrare un personaggio e inserirlo nel party oppure no.