Baldur's Gate 3: le 170 ore di filmati non si vedranno tutte in un'unica run

Tra gli incredibili numeri snocciolati da Larian Studio per il suo Baldur's Gate 3 spiccano le 170 ore di filmati d'intermezzo annunciate dal team, il quale però ha poi precisato che non si vedranno tutte insieme in un'unica run, essendo conteggiate tutte le possibili variazioni che dipendono dalle scelte effettuate e dalle caratteristiche della propria partita.

Quando si parla di 170 ore di filmati, ovvero "più di due volte la lunghezza di ogni stagione dell'intera saga di Game of Thrones", come riferito da Larian, non si tratta del percorso standard del gioco, ovvero in una singola run non si vedranno tutte quelle ore di scene d'intermezzo, fortunatamente.

La gran parte di tale conteggio riguarda infatti possibili modifiche di scene, momenti di gioco che possono cambiare in base alle scelte effettuate e i percorsi effettivamente intrapresi dal giocatore. Questo significa che i vari bivi presenti porteranno a sviluppi differenti della storia, che si riflettono in filmati diversi.