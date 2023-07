MSI Raider GE68HX, offerta Amazon: notebook con GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 al miglior prezzo

MSI mette in campo per il Prime Day 2023 di Amazon Italia i suoi migliori sconti e ora abbiamo modo di vedere una promozione veramente interessante. Il notebook da gaming MSI Raider GE68HX 13VG-040IT è ora disponibile a 2.799€, ovvero con uno sconto di 600€ (-18%). Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo attuale è il più basso mai proposto su Amazon Italia ed è un'offerta veramente molto interessante. È venduto e spedito da Amazon.

MSI Raider GE68HX 13VG-040IT propone un notevole schermo da 16 pollici in QHD+ (ovvero 2560 x 1600 in 16:10) e a 240 Hz: perfetto per chi vuole puntare alle prestazioni massime con i proprio giochi competitivi di punta.

Parlando di quello che si trova sotto la scocca, il notebook monta una Intel i7-13700HX. Si tratta di un processore con 16 core (8 P-core e 8 E-core) e 24 thread. La frequenza massima è 5.00 GHz con 30 MB di cache. MSI Raider GE68HX 13VG-040IT monta inoltre una GPU Nvidia RTX 4070 da 8 GB GDDR6 che supporta le tecnologie Ray Tracing, DLSS 3 e AV1..

Lo spazio di archiviazione è un SSD PCle 4.0 M.2 NVMe da 1 TB, mentre la RAM è da 32 GB DDR5 a 5.600 MHz. Il sistema operativo del MSI Raider GE68HX 13VG-040IT è Windows 11 Home Advanced. La batteria è da 4 cell a 99.99Whr.

MSI Raider GE68HX 13VG-040IT dispone di una tastiera con RGB e layout italiano. Con l'acquisto è incluso un mese di Game Pass Ultimate e la garanzia è di due anni. MSI dà la possibilità agli utenti di aggiornare RAM e Storage senza invalidare la garanzia. Prima di procedere è necessario avvisare all'assistenza.

