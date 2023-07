MSI, Prime Day 2023: le migliori offerte sui notebook con GeForce RTX della serie 4000

Il Prime Day 2023 di Amazon Italia è nel pieno del suo svolgimento e gli acquirenti di tutta la penisola stanno cercando le migliori promozioni per le proprie necessità. Gli appassionati di tecnologie e di videogiochi probabilmente saranno alla ricerca di macchine da gioco che riescano a fornire un ottimo compromesso tra prezzo, prestazioni e comodità di utilizzo: in tal senso, i notebook da gaming di MSI sono certamente tra le migliori possibilità d'acquisto. Ovviamente MSI sta proponendo vari sconti su molteplici dei propri prodotti, ma in questo articolo vogliamo consigliarvi quelli che a nostro parere sono i migliori notebook in promozione. Parliamo di macchine da gioco di primo livello come il Vector GP68HX 12VH-036IT, che vanta una GeForce RTX 4080 con 12GB GDDR6, ma anche il Katana 17 B12VGK-251IT, che mette in campo una GeForce RTX 4070 da 8GB GDDR6, e infine un Thin GF63 12VE-292IT che può contare su una GeForce RTX 4050 con 6GB GDDR6. Non perdiamo però altro tempo e vediamo più nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questi modelli di notebook MSI, ora in promozione a ottimi prezzi.

Vector GP68HX 12VH-036IT: le caratteristiche Vector GP68HX 12VH-036IT Iniziamo con la scheda tecnica del Vector GP68HX 12VH. CPU: Intel Alder Lake i9-12900HX

OS: Windows 11 Home Advanced

Display: 16" 16:10 FHD+ (1920 x 1200), 144 Hz, IPS-level panel

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop GPU 12 GB GDDR6

RAM: DDR5 2 x 8 GB (4800 MHz)

Spazio di archiviazione: 1 TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM

WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2

Batteria: 4 cell, 90 Whr

Webcam: IR HD type (30fps@720p)

Dimensioni: 357 x 284.05 x 22.20~28.55 mm

Audio: 2x 2W Speaker e 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack

Porte: 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) 1x Type-C (USB / DP / Thunderbolt 4) 1x Type-C (USB3.2 Gen2 / DP) with PD charging 1x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB3.2 Gen2 1x SD Express Card Reader 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 1x RJ45

Il prezzo in offerta è attualmente 2699€, con un interessante sconto di duecento euro per il Vector GP68HX 12VH-036IT. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Vector GP68HX 12VH-036IT è un notebook da gaming per i giocatori che vogliono trarre il massimo dalla propria postazione da gioco senza rinunciare alla grande comodità della portabilità. Sotto la scocca possiamo trovare prima di tutto un processore Intel Core i9-12900HX che propone 8 P-Core e 8 E-Core, che garantiscono grande potenza di calcolo per i progetti multitasking e assicurano le migliori prestazioni per i propri videogiochi preferiti. Ovviamente la stella dell'intera configurazione è la potente NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop da 12 GB GDDR6, un gradino soltanto al di sotto della top di gamma di questa generazione, la 4090 Laptop. Questa serie di schede grafiche vanta l'architettura Ada Lovelace di NVIDIA che garantisce un salto in avanti rispetto alla precedente generazione con il supporto della tecnologia DLSS 3 e rende possibile esplorare mondi con il supporto del ray tracing. Inoltre, le tecnologie Max-Q ottimizzano le prestazioni del sistema, così come la potenza, la durata della batteria e la qualità dell'audio per un'esperienza soddisfacente a 360 gradi. +3 Grazie al DLSS 3, in particolar modo, i giocatori possono migliorare le prestazioni dei propri giochi preferiti senza rinunciare alla qualità dell'immagine. Questa più recente iterazione della tecnologia di NVIDIA esclusiva per la serie 4000 e sfruttata insieme alla GeForce RTX 4080 del Vector GP68HX 12VH-036IT garantisce prestazioni del 55% superiori in Assassin's Creed Valhalla, del 40% in Forza Horizon 5 e del 35% in Cyberpunk 2077, solo per fare alcuni esempi. Se ancora non fosse chiaro, qui ci troviamo davvero di fronte a un top di gamma per quello che concerne i laptop di nuova generazione con una combo Intel i9 e RTX 4080 che, davvero, non rischierà mai di deludere anche il giocatore più esigente. E non bisogna neanche trascurare una batteria davvero capiente che dovrebbe garantire lunga autonomia nell'uso da ufficio. Ricordiamo poi che MSI dà la possibilità agli utenti di aggiornare RAM e Storage senza invalidare la garanzia. Prima di procedere è necessario avvisare all'assistenza.

Katana 17 B12VGK-251IT: le caratteristiche Katana 17 B12VGK-251IT Partiamo nuovamente dalla scheda tecnica: in questo caso il protagonista è il laptop Katana 17 B12VGK-251IT. CPU: Intel Alder Lake i7-12650H

OS: Windows 11 Home Plus

Display: 17.3" FHD (1920 x 1080), 144 Hz 45% NTSC

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU 8 GB GDDR6

RAM: DDR5 2 x 8 GB (4800 MHz)

Spazio di archiviazione: 1 TB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM

WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2

Batteria: 3 cell, 53.5 Whr

Webcam: HD type (30fps@720p)

Dimensioni: 398 x 273 x 25.2 mm

Audio: 2x 2W Audio Speaker, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio Ready e 1x Mic-in/Headphone-out Combo Jack

Porte: 1x Type-C (USB3.2 Gen1 / DP) 2x Type-A USB3.2 Gen1 1x Type-A USB2.0 1x HDMI 2.1 (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz)

Il prezzo in offerta è attualmente 1.899€, con un interessante sconto di quattrocento euro per il Katana 17 B12VGK-251IT. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Katana 17 B12VGK-251IT propone un recente processore Intel Core i7 di 12a generazione, precisamente l'i7-12650H che dispone di 10 core (4 E-core e 6 P-core) con 16 thread. La frequenza massima è di 4.70 GHz e la cache è da 24 MB. Grazie a questa CPU si può puntare a ottenere prestazioni efficienti nel lavori multitasking e con i migliori giochi AAA. Grazie all'architettura HybridCore, questa CPU promette il 30% di prestazioni rispetto al i7-11800H. In termini di scheda grafica, il Katana 17 B12VGK-251IT propone una NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop da 8 GB GDDR6. In quanto GPU della serie 4000, anche in questo caso è possibile accedere a tutti i vantaggi del DLSS 3, del Max-Q e del ray tracing. Grazie all'architettura Ada Lovelace di NVIDIA è possibile utilizzare i core RT di terza generazione per giocare con i migliori sistemi di gestione della luce all'interno dei giochi più moderni. +2 Katana 17 B12VGK-251IT propone inoltre, rispetto agli altri modelli, uno schermo ancora più ampio da 17,3 pollici per godersi al meglio ogni sessione di gioco. Inoltre questo display, pur essendo "limitato" al solo 1080p, propone una frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e risulta quindi eccellenti per tutti i giocatori che puntano soprattutto al gaming competitivo e a tutti quei titoli che possono sfondare il tetto dei 120 FPS anche grazie all'ausilio del Frame Generator del DLSS3. Si tratta insomma di un eccezionale laptop di fascia medio-alta, davvero interessante sul fronte del rapporto prezzo/prestazioni, che permette di giocare con eccellenti prestazioni rimanendo abbondantemente all'interno dei 2000€. Ricordiamo inoltre che tutti i modelli di notebook hanno layout italiano e una garanzia di due anni.

Thin GF63 12VE-292IT: le caratteristiche Thin GF63 12VE-292IT Apriamo le danze, come di consueto, con la scheda tecnica del Thin GF63 12VE-292IT. CPU: Intel Alder Lake i7-12650H

OS: Windows 11 Home Plus

Display: 15.6" FHD (1920 x 1080), 144 Hz 45%NTSC IPS-Level

GPU: NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU, 6GB GDDR6

RAM: DDR6 2 x 8 GB (3200MHz)

Spazio di archiviazione: 512 GB NVMe PCIe SSD Gen4x4 w/o DRAM

WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201(2*2 ax) + BT5.2

Batteria: 3 cell, 52.4Whr

Webcam: HD type (30fps@720p)

Dimensioni: 359 x 254 x 21.7 mm

Audio: 2x 2W Stereo Speakers, Nahimic 3 Audio Enhancer, Hi-Res Audio ready

Porte: 1x USB 3.2 Gen1 Type-C / DP 3x USB 3.2 Gen1 Type-A 1x HDMI (4K@30Hz) 1x RJ45 1x Mic-in 1x Headphone out

Il prezzo in offerta è attualmente 1099€, con un ottimo sconto di 250€ per il Thin GF63 12VE-292IT. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Thin GF63 12VE-292IT propone sotto la scocca una CPU Intel i7-12650H con architettura ibrida a 10 core (6 P-core e 4 E-core) e 16 thread che garantisce un miglioramento del 30% delle prestazioni rispetto alla generazione precedente e, al pari degli altri modelli, spinge al massimo le prestazioni in fase di gioco e durante i processi multitasking. Anche in questo caso, il notebook da gaming di MSI è potenziato con una scheda grafica della serie 4000, che garantisce l'accesso a tutte le tecnologie più recenti dell'ecosistema GeForce, ovvero DLSS3, Ray Tracing e Max-Q di NVIDIA. Parlando proprio di quest'ultimo, si tratta di un suite di tecnologie molto avanzate che si basano sull'intelligenza artificiale, la quale è in grado di ottimizzare il sistema al meglio. Non parliamo unicamente di un miglioramento del frame rate in un videogioco, ma di una ottimizzazione su tutti i fronti che garantisce risultati massimi all'interno di laptop di dimensioni ridotte, senza rinunciare a velocità e silenziosità grazie a una miglior gestione dei consumi e di conseguenza anche una durata della batteria migliorata nel tempo. +2 La GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop da 6 GB GDDR6 del Thin GF63 12VE-292IT garantisce prestazioni notevoli con tutti i migliori giochi in circolazione, come Cyberpunk 2077 che rimane saldamente al di sopra i 60 FPS. Con la tecnologia Cooler Boost, inoltre, le vostre sessioni con i più recenti AAA saranno il 10% più silenziose e il 10% più fresche. Con il suo schermo da 15,6 pollici inoltre, il notebook offre un display abbastanza ampio per potersi godere film e videogiochi, ma al tempo stesso che non metta a repentaglio il trasporto in qualsiasi zaino. Chiaramente ci troviamo davanti a un laptop da gaming entry level con la GPU più a buon mercato della serie 4000 di NVIDIA e un i7 della generazione precedente che non abbonda in numero di core, ma bisogna sempre tenere bene a mente che parliamo anche di un portatile che, grazie a questa offerta, viene via a pochissimo più di 1000€ garantendo eccellenti prestazioni anche nei titoli più moderni grazie alla combinazione del DLSS3 e dello schermo integrato con risoluzione 1080p che permette di non esagerare con la conta dei pixel. Un laptop ideale insomma per chi vuole giocare senza troppe pretese, lavorare in multitasking senza alcun tipo di compromesso e avere un computer facilmente trasportabile. Infine, vi segnaliamo anche che sono disponibili sconti per il notebook MSI Pulse 17 B13VFK-034IT e per MSI Raider GE68HX.