Final Fantasy 16: Square Enix sta valutando diverse opzioni per dei DLC

Durante un'intervista con GamerBraves, il producer ha ribadito che Final Fantasy 16 è stato realizzato con l'idea di raccontare una storia completa che possa essere assaporata nella sua interezza anche senza DLC. Tuttavia, data la grande richiesta da parte dei giocatori, il team sta vagliando varie idee per poter espandere il gioco, che spera di presentare presto ai fan.

Il team di Square Enix capitanato da Naoki Yoshida sta valutando diverse opzioni per dei DLC a pagamento di Final Fantasy 16 .

Le parole di Yoshida sui DLC di Final Fantasy 16

"Come sapete, quando abbiamo iniziato Final Fantasy XVI volevamo creare una storia completa, qualcosa che si potesse seguire dall'inizio alla fine al 100% senza alcun DLC, e credo che siamo riusciti a farlo", ha detto Yoshida.

"Ma ora ci rendiamo conto che stiamo ricevendo feedback dai giocatori che hanno giocato al gioco e che molti di loro vogliono vedere di più, e noi lo capiamo. Per quanto ci riguarda, ne stiamo tenendo conto e stiamo pensando alle nostre opzioni per andare avanti, quindi speriamo che nel prossimo futuro potremo avere qualcosa da offrire a tutti voi."

Queste dichiarazioni sono in linea con quanto affermato dal producer a fine maggio. In un'intervista con Game Informer infatti aveva riferito che Final Fantasy 16 "è un gioco fatto e finito" e che per quanto al team piacerebbe l'idea di espanderne l'universo narrativo, ciò avverrà solo se ci sarà l'interesse e il consenso dei giocatori.

"Non abbiamo idea se le persone si innamoreranno di Valisthea e della storia di Clive e vorranno vedere più parti del mondo e saperne di più dei suoi personaggi", affermò Yoshida all'epoca.

"Quindi, anche se vogliamo sempre prendere in considerazione DLC o spin-off o quel genere di cose in cui puoi imparare di più sul gioco, prima vogliamo scoprire se Valisthea e Clive sono davvero cose che i giocatori di tutto il mondo vogliono approfondire e poi prendere una decisione."

