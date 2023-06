Baldur's Gate 3 ha problemi con Xbox Series S, Microsoft aiuta Larian

Baldur's Gate 3 è stato annunciato per PC e PS5, come sappiamo, ma la versione per Xbox Series X|S è comunque in lavorazione, solo che sta incontrando dei problemi, per cui la stessa Microsoft pare si sia mossa in aiuto di Larian Studio.

Come abbiamo visto, è stata svelata oggi la data d'uscita di Baldur's Gate 3, che è stata anticipata su PC e posticipata su PS5, ma non ci sono ancora informazioni precise sull'arrivo del gioco su Xbox Series X|S. A quanto pare, Larian sta incontrando alcuni problemi tecnici che potrebbero portare a dover scendere a dei "compromessi" per le versioni Xbox Series X e Series S.

Per cercare di migliorare la situazione, Microsoft si è attivata direttamente e ha offerto supporto tecnico al team di sviluppo, aiutando nella lavorazione delle versioni Xbox del nuovo RPG basato su Dungeons and Dragons.