Steam: sono partiti i Saldi Estivi 2023 con sconti su migliaia di giochi

Era già stato preannunciato dai leak ma ora è ufficiale: sono iniziati i Saldi Estivi di Steam, evento annuale che porta sconti su migliaia di giochi nel catalogo dello store Valve, in questo caso in corso da oggi, 29 giugno, fino al 13 luglio.

Si tratta dunque di due settimane piene, che verranno caratterizzate da costanti aggiornamenti della homepage di Steam per mettere in evidenza i vari sconti più interessanti. Al momento, possiamo vedere Sea of Thieves, Grand Theft Auto V ed Elden Ring, giochi che si trovano spesso e volentieri in cima alla classifica di vendite dello store in questione.

Difficile anche solo avere un'idea di dove guardare perché in questi casi c'è l'imbarazzo della scelta: tuttavia la suddivisione per fasce di prezzo può risultare particolarmente utile per districarsi fra le tante offerte. Anche nei giochi a meno di 10 euro, per esempio, è possibile trovare numerose promozioni molto interessanti.