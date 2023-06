The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West: ecco un confronto con i costi di altri giochi AAA

Tramite alcuni documenti malamente censurati e condivisi durante il caso FTC contro Microsoft per l'acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Xbox, abbiamo avuto modo di scoprire quanto è costato a Sony lo sviluppo di The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West. Precisamente, parliamo di 220 e 212 milioni di dollari, rispettivamente. Questi valori non includono però i costi di marketing: si parla solo di costi di sviluppo.

Si tratta di una cifra alquanto corposa, certamente, ma esattamente quanto grandi sono tali numeri? Dopotutto, il mercato dei giochi AAA è sempre più grande e anche il budget dei giochi aumenta sempre di più. Per avere un'idea più chiara della situazione possiamo fare un confronto con altri giochi le cui cifre sono note: il rapporto è stato stilato da Game World Observer e cita molti giochi noti.

Vediamo i dati condivisi per fare un confronto con The Last of Us Parte 2 e Horizon Forbidden West:

Cyberpunk 2077 - 316 milioni (173.8 milioni per il puro sviluppo, il resto per marketing, etc)

The Witcher 3 - 82 milioni

Battlefield 4 - "circa 100 milioni", per il VP Chief Creative Director di EA

Genshin Impact - budget di 100 milioni nel 2021, con 200 milioni di spese aggiuntive all'anno per supporto e sviluppo

Shadow of the Tomb Raider - tra 75 e 100 milioni

Il rapporto di Game World Observer cita poi anche alcuni dati non ufficiali, ma che ci permettono di fare un altro confronto con altri giochi di alto livello. Si parla ad esempio di Star Wars: The Old Republic che pare sia costato circa 200 milioni. Red Dead Redemption 2, invece, sarebbe costato tra 240 e 300 milioni di dollari. Non sono però cifre confermate dai relativi studios.