Xbox: dati di vendita spuntano per la prima volta dopo anni, a fine 2022 vendeva la metà di PS5

Come oramai un po' tutti sapranno, è in corso la causa legale tra la Federal Trade Commission (FTC) e Microsoft per l'acquisizione di Activizion Blizzard King da parte di Xbox. In questi giorni stanno spuntando vari documenti relativi alle compagnie coinvolte (PlayStation compresa) e ora abbiamo modo di vedere alcuni dati relativi alle vendite di Xbox e PlayStation in vari periodi di tempo. La parte più interessante di questi dati è che svelano in modo ufficiale i numeri di Xbox: ricordiamo infatti che la compagnia da molto tempo non svela in modo pubblico questo tipo di informazioni.

Come potete vedere nel tweet poco sotto, il numero di console vendute nell'ultimo trimestre del 2022 è pari a 3.2 milioni di unità per Xbox e 7.1 milioni di unità per PlayStation. Notiamo che si parla in generale di Xbox e PlayStation, quindi questi numeri contano anche le piattaforme di vecchia generazione. Dovrebbe però trattarsi della percentuale minore del dato totale, perciò in linea di massima possiamo sfruttare queste informazioni per intuire la differenza di successo tra Xbox Series e PS5.

Inoltre, il tweet segnala anche che nel 2022 la differenza di base istallata tra Xbox e PlayStation era pari a 20% contro 80%. Ovviamente in questo conteggio non viene considerata Switch (o i PC o il mobile). Infine, viene indicato che nel 2022 la media degli utenti attivi a livello mensile in tutto il mondo era pari a 50 milioni per Xbox e 107 milioni per PlayStation.