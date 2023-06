Xbox ha lanciato molte meno esclusive di PlayStation e Nintendo, come mostra un grafico

Un grafico mostra chiaramente quando Xbox sia indietro per il numero di esclusive lanciate nel corso degli anni rispetto a PlayStation e Nintendo, che sono state molto più aggressive da questo punto di vista.

In totale dal 1994 a oggi, PlayStation ha lanciato 286 esclusive, Nintendo 277 esclusive mentre Xbox, il cui dato parte ovviamente dall'anno di lancio della prima console, avvenuto a novembre 2001, solo 59 esclusive. Attenzione perché non si parla di titoli esclusivi per le console, che in generale sarebbero di più per tutti, ma di giochi esclusivi lanciati dai produttori hardware.

La seconda parte del grafico è altrettanto interessante, perché mostra le unità vendute delle varie console anno per anno, da cui possiamo ad esempio vedere i picchi di Nintendo rappresentati da Wii e Nintendo Switch, con un calo netto nei periodi GameCube e Wii U, così come possiamo vedere la crescita di Xbox per unità vendute nel periodo di Xbox 360, con il successivo calo dell'epoca Xbox One.

Sony di suo ha visto dei picchi all'epoca delle prime due PlayStation, con le vendite annuali che sono leggermente calate in epoca PS3, risalendo e mantenendosi costanti in epoca PS4.

Interessante anche il segmento di PS5, che mostra chiaramente i problemi di approvvigionamento delle scorte avuto nei primi anni di vita del nuovo hardware, come ampiamente documentato nel corso degli scorsi anni.