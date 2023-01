PS5: la crisi delle scorte sta finalmente per concludersi?

Non siete quindi riusciti a mettere una PS5 sotto l'albero di Natale? Ecco perché potrebbe non mancare poi molto per vederla arrivare nel vostro salotto... sempre che la nuova esplosione dei contagi in Cina non blocchi nuovamente la produzione di semiconduttori, facendoci ripiombare in un istante agli inizi del 2020.

In questo articolo proveremo non solo a fare il punto sull'attuale disponibilità delle console, ma anche a delineare tutte le ragioni che ci fanno indicare con ottimismo il 2023 come l'anno in cui torneremo a un contesto di percettibile normalità.

Mai così tante PS5 in vendita

La situazione sta migliorando, ma anche questo Natale è stato all'insegna della scarsissima disponibilità di PS5

Come negli ultimi due anni, anche quello che si è appena concluso è stato un Natale all'insegna della caccia alle PS5 che, prevedibilmente, sono state il regalo più ambito di queste festività. Un po' come Arnold Schwarzenegger nel film Una promessa è una promessa, avrete probabilmente passato in rassegna, più volte, ogni grande catena di elettronica del paese, sperando d'imbattervi in una console. Malgrado non siamo ancora al punto di vederle esposte in vetrina a prendere polvere, c'è da dire che dicembre è stato un mese inaspettatamente positivo per la distribuzione delle PS5, anche al netto della forte domanda che di solito combacia con la corsa ai regali.

La console Sony è infatti apparsa più volte negli store digitali di catene come Unieuro, Mediaworld e GameStop, ma soprattutto su Amazon, dove in alcune occasioni è rimasta disponibile anche per diverse ore, a causa di un bug del motore di ricerca della piattaforma. Certo, la console è spesso in bundle con altri prodotti dell'azienda giapponese e la Digital Edition è molto più rara dell'edizione dotata di lettore ottico, ma a dicembre si è resa disponibile all'acquisto quasi una volta a settimana, sintomo di come la crisi delle scorte stia venendo lentamente superata dalla grande macchina distributiva di Sony.

Jim Ryan, durante il CES 2023, ha assicurato che la crisi delle scorte di PS5 è ufficialmente risolta

Un altro indizio sul fatto che la situazione è in via di normalizzazione è suggerito dalla decisa decelerazione del mercato secondario dei bagarini, che sempre più spesso non riescono a trovare qualcuno disposto ad acquistare una PS5 in forte sovrapprezzo. Sempre su Amazon Italia, ad esempio, è attualmente possibile ordinarne una senza bundle o prenotazioni, a un prezzo che oscilla tra 750 e 800€: la costante disponibilità di certe offerte è la riprova del fatto che la domanda è ormai in larga parte soddisfatta dalle vendite al dettaglio, e in tal senso una prova fondamentale ci arriva dal Giappone. Sembrerebbe infatti che i bagarini giapponesi abbiano cominciato a vendere le PS5 a prezzi inferiori a quelli ufficiali, il che evidenzia come la crisi delle scorte sia ormai superata almeno in Asia, come vedremo nei paragrafi successivi.

Date queste premesse, potreste comunque chiedervi come mai non siate allora riusciti ad acquistare la vostra PS5 fino ad ora. Il nostro consiglio, considerato come i drop siano sempre più frequenti, è quello di iscrivervi a qualche newsletter o canale Telegram (come il nostro dedicato alle offerte) dedicati proprio alle segnalazioni di nuove console in vendita. Così facendo, non dovreste avere particolari problemi ad accaparrarvene una.