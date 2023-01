PS5: i problemi di disponibilità sono finiti, ha detto Jim Ryan al CES 2023

I problemi di disponibilità di PS5 sono finiti: lo ha detto Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, nel corso della conferenza che l'azienda ha tenuto al CES 2023: "Tutti quelli che vogliono una PlayStation 5 dovrebbero riuscire a trovarla molto più facilmente nei negozi, d'ora in avanti."

La dichiarazione è stata fatta a margine dell'annuncio dei 30 milioni di PS5 vendute fino a dicembre 2022, miglior mese di sempre per la console proprio grazie a una distribuzione più efficiente, che sembrerebbe essersi finalmente lasciata alle spalle le difficoltà degli ultimi due anni.

A tal proposito, Ryan ha voluto ringraziare tutti gli utenti che sono riusciti ad acquistare una PS5 durante questo periodo così complicato, e che hanno contribuito al raggiungimento dei numeri ufficializzati appunto durante la conferenza Sony al CES 2023.

In effetti, proprio in questi giorni ci sono stati chiari segnali che qualcosa stesse cambiando, vedi ad esempio i bagarini giapponesi che vendono PS5 a prezzi inferiori a quelli ufficiali per via della rinnovata disponibilità nei negozi, che ha diminuito sensibilmente i possibili margini sulla rivendita.

Sarà interessante scoprire come cambieranno le performance di PlayStation 5 sul mercato in una situazione di normalità distributiva, dunque come prima della pandemia, e se tale fattore contribuirà o meno al successo di PlayStation VR2, il nuovo visore per la realtà virtuale che debutterà a febbraio.