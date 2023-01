PS5, i bagarini giapponesi la vendono ormai a prezzi inferiori a quelli ufficiali

A quanto pare i bagarini giapponesi hanno cominciato a vendere PS5 a prezzi inferiori a quelli ufficiali: lo ha riportato Takashi Mochizuki, giornalista di Bloomberg, ribadendo che i problemi distributivi della console Sony sembrano ormai appartenere al passato e che quest'anno sarà molto più facile acquistarne una.

I motivi dietro un fenomeno simile sono facili da comprendere: con gli scaffali dei negozi nipponici adeguatamente riforniti di nuove PlayStation 5, i bagarini si trovano nella situazione di dover svendere le unità in loro possesso per rientrare rapidamente dei costi sostenuti per comprarle, visto che non sarà possibile guadagnarci.

In verità è già dallo scorso novembre che si parla di una perdita di interesse per PS5 da parte dei bagarini, visto che pur lentamente la situazione si sta normalizzando e ormai i restock della console Sony sono piuttosto frequenti. Insomma, procurarsene una con un forte sovrapprezzo non ha più molto senso.

"Finalmente il prezzo medio di PS5 presso i bagarini è sceso al di sotto di quello ufficiale in Giappone", ha scritto Mochizuki in un post su Twitter. "Come ho già scritto, quest'anno sarà molto più facile trovare e acquistare una PlayStation 5 nei negozi."

Nell'immagine allegata dal giornalista giapponese si vedono vari modelli di PS5, con prezzi che vanno da 59.000 a 50.000 yen: si tratta di cifre pari rispettivamente a 423 e 359 euro.