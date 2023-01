World War Z: Aftermath, trailer e data di uscita per l'upgrade next-gen gratuito

L'upgrade next-gen di World War Z: Aftermath ha finalmente una data di uscita, rivelata da Saber Interactive con un nuovo trailer: l'aggiornamento sarà disponibile a partire dal 24 gennaio, gratis per chi già possiede le versioni PC, PS4 e Xbox One.

A quasi un anno e mezzo dal debutto della versione Aftermath, lo sparatutto cooperativo in stile Left 4 Dead continua dunque a ricevere supporto post-lancio, in questo caso con l'esclusiva modalità Orda XL, disponibile solo per chi effettua l'upgrade.

Rispetto alla modalità Orda standard, in questo caso assisteremo all'arrivo di ondate di nemici ancora più numerose, che metteranno davvero alla prova le nostre capacità e ci obbligheranno a coordinare al meglio le azioni con i compagni di squadra per riuscire a sopravvivere.

Sul piano tecnico, l'aggiornamento introdurrà il supporto ai 4K e ai 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S, rendendo più fluida e precisa l'esperienza di combattimento garantita dal titolo di Saber Interactive. Avete letto la nostra recensione di World War Z?