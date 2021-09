World War Z: Aftermath disponibile su PC, PS4 e Xbox One, trailer di lancio

World War Z: Aftermath è disponibile su PC, PS4 e Xbox One, retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S, e non poteva mancare uno spettacolare trailer di lancio, pubblicato da Focus Home Interactive.

Presentato con un trailer all'IGN Expo 2021, World War Z: Aftermath migliora e arricchisce lo sparatutto a base di zombie sviluppato da Saber Interactive con diversi nuovi contenuti.

Nello specifico, il pacchetto include due missioni inedite, ambientate in Vaticano e in Russia, che si aggiungono a quelle originali e agli elementi presenti nella Game of the Year Edition di World War Z (qui la recensione).

Inoltre la modalità multiplayer cooperativa è ora cross-play su PC e console, la retrocompatibilità con PS5 e Xbox Series X|S garantisce i 4K a 60 fps sulle nuove piattaforme ed è stata introdotta la modalità Resistenza XL, per il momento solo su console.

Non è finita qui: gli sviluppatori hanno aggiunto una visuale in prima persona oltre a quella in terza persona di default e aggiunto una classe extra, Avanguardia, a quelle già disponibili.