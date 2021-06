World War Z: The Aftermath, nuovo trailer all'IGN Expo 2021

Durante l'IGN Expo 2021 è stato mostrato con un nuovo trailer World War Z: The Aftermath, un nuovo survival cooperativo sviluppato da Saber Interactive.

Del gioco non hanno spiegato molto, ma si sono visti centinaia di zombie, topi e armi.

Lo scopo dei giocatori sarà quello di sopravvivere, possibilmente in coop, attraverso vari livelli ispirati alle maggiori città del mondo, come Roma e Washington.

"Non ci nasconderemo, non c'è ritirata. Oggi faremo resistenza" è il claim del gioco. Molto più serio di quanto in realtà non sembri, dato che la spettacolarità e la la violenza sembrano molto preponderanti rispetto all'epicità.

Che ne dite?