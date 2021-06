Sifu: trailer gameplay dal IGN Expo dell'E3 2021 mostra tanta azione a tema arti marziali

Durante l'E3 2021 Summer Game Fest abbiamo avuto modo di vedere in azione ancora una volta Sifu, l'interessante gioco di combattimento a tema arti marziali. Il filmato mostra un po' di combattimenti, che saranno ovviamente il focus dell'intera avventura.

Sifu sarà un gioco single player sviluppato da Sloclap. Il gioco proporrà un'avventura lineare nella quale dovremo riuscire a far fronte a diversi nemici in un colpo solo. Potremo anche sfruttare l'ambiente a nostro vantaggio per eliminare i nemici. Il nostro obbiettivo sarà di eliminare gli scagnozzi per poi arrivare al vero boss di ogni area.

Sifu: il protagonista

Il gioco è certamente molto promettente. Per il momento, però, Sifu non ha ancora una data di uscita. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da parte degli sviluppatori.

