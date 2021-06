King's Bounty 2: il trailer dell'E3 2021 mostra il gioco in azione

In occasione dell'E3 2021 è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay di King's Bounty 2, che ha mostrato il gioco in azione. Se vi interessa lo trovate in testa alla notizia.

Nel filmato viene raccontata a grandi linee la storia che farà da sfondo a questo strategico mescolato a un gioco di ruolo. Potete anche saggiare lo stile grafico e alcuni dei personaggi principali. Per avere più informazioni, leggete la nostra recente anteprima di King's Bounty 2, in cui abbiamo scritto:

King's Bounty 2 sembra essere un'evoluzione molto intelligente e ragionata della serie e del genere tutto. 1C va alla ricerca di un pubblico più vasto, ma lo fa puntando più agli appassionati di giochi di ruolo, invece di sbracarsi per compiacere i giocatori casual. Il risultato finale potrebbe essere sorprendente, molto più di quanto ci potevamo aspettare.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che King's Bounty 2 è previsto per PC, Xbox One, PS4 e Nintendo Switch. In futuro, in base al successo del gioco, saranno pubblicate anche le versioni PS5 e Xbox Series X/S.