Elden Ring avrà il ciclo notte/giorno, il tempo variabile e la personalizzazione del personaggio

Dalle informazioni che sono state pubblicate di Elden Ring scopriamo alcuni nuovi dettagli interessanti del nuovo attesissimo gioco di From Software. Per esempio sappiamo che il personaggio si muoverà in un open world caratterizzato da ciclo notte/giorno e il tempo variabile. Ovviamente non può mancare la personalizzazione del personaggio, sia fisica, sia dal punto di vista della abilità.

Di Elden Ring, ovviamente, stiamo parlando molto. Non solo perchè è il gioco che ha aperto l'E3 2021, ma anche e semplicemente perché è uno dei giochi più attesi degli ultimi anni. Abbiamo già dedicato una corposa anteprima dalla Summer Game Fest di Elden Ring e estratto alcuni interessanti dettagli dalla presentazione italiana. Adesso scopriamo altre informazioni piuttosto interessanti.

La prima è che il tempo sarà dinamico e avrà il ciclo giorno e notte. Se l'alternanza tra luce e oscurità è già stata affrontata in altri giochi di From Software, una gestione naturale di questo elemento è una novità, soprattutto se affiancato ad una gestione dinamica delle condizioni metereologiche, che potrebbero modificare molto come affrontare ogni singolo livello.

Un'altra cosa che torna è l'editor dei personaggi, con la possibilità di personalizzare l'alter ego sia dal punto di vista estetico, sia da quello delle abilità del personaggio. In altre parole torna la possibilità di sperimentare le build in modo da poter trovare quella che meglio si adatta al vostro stile di gioco.

Elden Ring è atteso a gennaio 2022.