Elden Ring: trama, dettagli di gameplay e altro dal sito ufficiale italiano

Dopo lunga attesa (due anni esatti), abbiamo finalmente avuto modo di vedere Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miyazaki, creato con la collaborazione di George R.R. Martin. Ora, abbiamo modo di scoprire altri dettagli sul gameplay, sulla trama e non solo, grazie al sito ufficiale italiano del gioco di Bandai Namco (editore di Elden Ring).

Prima di tutto, abbiamo modo di leggere la traduzione ufficiale della sinossi, che svela i precisi termini con i quali ci si riferirà al nostro personaggio e non solo. "L'Ordine aureo è andato in frantumi. Alzati, Senzaluce, e lasciati guidare dalla grazia verso la conquista dell'Anello ancestrale, il cui potere ti renderà lord dell'Interregno. Nell'Interregno governato dalla regina Marika l'Eterna, l'Anello ancestrale, sorgente dell'Albero Madre, è andato in frantumi. I discendenti di Marika, progenie di semidei, rivendicarono i frammenti dell'Anello ancestrale, conosciuti col nome di rune maggiori. La follia derivata dalla loro nuova forza diede origine a un conflitto: la Disgregazione. Una guerra che portò all'abbandono della Volontà superiore. E ora la guida della grazia scenderà sui Senzaluce, cui è stata preclusa la grazia dell'oro e sono stati esiliati dall'Interregno. Senza vita eppure vivente, avendo perduto la tua grazia da tempo, segui il sentiero verso l'Interregno oltre il mare nebbioso per apparire dinanzi all'Anello ancestrale. E divenire il lord ancestrale."

Il sito di Elden Ring riporta poi altri dettagli sparsi. Ad esempio, viene spiegato che potremo "muoverci senza soluzione di continuità tra distese immense e angusti dedali sotterranei": in altre parole, come già sapevamo, avremo accesso a una grande mappa open world. Viene confermato che potremo muoverci sia a piedi che in sella al nostro destriero, sia da soli che insieme ad altri giocatori.

Per quanto riguarda le ambientazioni di Elden Ring, si parla di praterie ariose, montagne impervie, castelli spettrali e, per la gioia di tutti i fan, paludi malsane. Si afferma che il gioco sia "l'opera più imponente mai realizzata da FromSoftware".

Interessante anche un altro dettaglio. Si afferma che in Elden Ring potremo attaccare a testa bassa o eliminare i nemici di soppiatto: non è chiaro se si parli di vere e proprie meccaniche stealth in stile Sekiro. Avremo accesso ad armi, incantesimi e "abilità conquistabili nel mondo di gioco": queste parole fanno pensare che certe capacità del personaggio (o della cavalcatura?) siano ottenibili avanzando nell'avventura.

Per ora questo è tutto quello che è stato svelato dal sito ufficiale. Vi ricordiamo che potete vedere la nostra analisi del trailer di Elden Ring qui.