Arcane, una nuova clip della serie animata Netflix di League of Legends

In occasione del Geekend, Netflix ha pubblicato una nuova clip di Arcane, la sua serie animata dedicata all'amatissimo League of Legends. Nel filmato, intitolato "Un conto in sospeso", possiamo vedere Jinx alla ricerca di qualcosa, non solo fisicamente, stando ai suoi ricordi.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la serie animata Arcane, è in uscita su Netflix nell'autunno 2021.

League of Legends è un MoBA di Riot Games, nonché il più famoso gioco eSport del mondo, attivo sul mercato da anni e con milioni di spettatori ogni giorno su Twitch. Disponibile per PC, è scaricabile come free-to-play, quindi è giocabile liberamente.