Elden Ring: l'analisi del trailer del Summer Game Fest

Dobbiamo ammetterlo, il Summer Game Fest l'anno scorso non era stato esattamente una bomba, e nonostante i tanti indizi e le voci insistenti sulla presenza di un trailer all'edizione del 2021, facevamo davvero fatica a credere al reveal di uno dei giochi più attesi in assoluto durante lo show di Geoff Keighley. Invece, per una volta, l'attesa è stata ripagata: non un semplice teaser, ma un intero trailer con quasi tre minuti di gameplay, e finalmente una data. Elder Ring arriverà il 21 gennaio del 2022 , e da quanto visto sembra voler essere un cocktail di tutto ciò che From Software ha imparato nell'ultimo decennio.

Mappe e cavalli

Partiamo dalla cosa più evidente: la struttura delle mappe e la cavalcatura. Il leak che parlava di una singola cavalcatura molto simile a Yakul (non la marca di yogurt, bensì l'elk visto in Mononoke dello Studio Ghibli) non era poi così lontana dalla realtà: il gioco sembra offrire una sorta di grosso cervo come compagno animale del proprio alter ego, e da quanto visto non si tratta solo di un mezzo rapido per spostarsi, ma anche di un quadrupede estremamente agile capace di balzare in modo aggraziato per la mappa. Qui va presa in considerazione la prima caratteristica importante, ovvero la presenza di un open world apparentemente più vicino a quello di Sekiro che ai Dark Souls. Molte delle location viste nei trailer sono pianure estese e liberamente esplorabili a piedi o a cavallo, e quindi è probabile che Elden Ring presenterà un level design misto, con location più chiuse e strutturate - probabilmente in modo simile a quanto visto nei precedenti souls - e zone più semplici e grandi (ma dovrebbe esser mantenuta la filosofia della mappe "interconnesse"). Vi sarà addirittura un meteo dinamico, seppur non sia chiaro se avrà o meno influenze sul giocato.

Elden Ring: la vostra cavalcatura è a dir poco agile

La verticalità, peraltro, non sembra mancare: si vede chiaramente una scena in cui l'elk viene scagliato in aria da una sorta di piattaforma magica, e non mancano formazioni montuose scalabili. Sarà seriamente interessante vedere se From riuscirà a mantenere la qualità nella creazione di mappe e luoghi iconici che l'ha sempre contraddistinta, anche in gioco più libero e ambizioso come questo.

Sempre parlando di struttura, potremmo essere davanti a un gioco con mappe esplorabili in totale libertà, e senza limitazioni di sorta. Tutti i Souls di From offrono una certa apertura iniziale, sia chiaro, ma qui la situazione potrebbe essere più vicina a Demon's che agli altri giochi della casa nipponica. L'albero della vita che compare a inizio trailer, dopotutto, sembra essere una sorta di centro nevralgico del mondo di gioco, e si vociferava che i boss fossero dei "lord" a capo di vari territori, forse visitabili in ordine sparso a piacere.