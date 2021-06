Oneplus Nord CE 5G annunciato, data di uscita e prezzo in Italia

Oneplus Nord CE 5G è stato ufficialmente presentato dalla compagnia, una sorta di Core Edition che si posiziona su una fascia di prezzo propria e più bassa del Nord standard ma con caratteristiche veramente molto interessanti che lo pongono comunque come una soluzione notevole in termini di qualità/prezzo.

Oneplus Nord CE 5G annunciato per l'Italia

è basato su Android 11 e interfaccia OxygenOS, dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 750G e GPU Adreno 619, con diversi tagli di RAM da 6, 8 e 12GB e 128 o 256GB di spazio di archiviazione interno. Le dimensioni sono di 159,2 x 73,5 x 7,9 mm per un peso di 170 grammi con tre varianti cromatiche: Blue Void, Charcoal Ink e Silver Ray.

Il display è un Fluid AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione 2400x1080 in rapporto 20:9, con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Sul display è presente la fotocamera frontale posizionata come un foro nell'angolo superiore sinistro e il lettore di impronte digitali integrato nello schermo.

Dal punto di vista fotografico, Oneplus Nord CE 5G conta su un sensore principale da 64MP con lente a sei elementi, stabilizzatore digitale e apertura f/1,79, coadiuvato da un sensore grandangolare da 8MP e un terzo sensore monocromatico a 2MP. La fotocamera frontale è da 16 MP con sensore Sony IMX471.

Oneplus Nord CE 5G nelle varie colorazioni

Completa la dotazione il supporto al 5G, doppio slot per le SIM e batteria da 4500mAh con supporto per ricarica rapida WarpCharge 30T Plus. Oneplus Nord CE 5G sarà disponibile a partire dal 21 giugno con preordini aperti dal 10 giugno.

I prezzi partono da 299 euro per la versione con RAM da 6GB e spazio da 128GB, 329 euro per la versione 8/128GB e 399 euro per la versione 12/256GB.