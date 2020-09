Android 11 è finalmente disponibile: ecco le novità!

Google ha iniziato a rilasciare gradualmente Android 11 per tutti i dispositivi supportati. Dopo aver raggiunto un notevole grado di maturità, il sistema operativo più diffuso al mondo è pronto ad accogliere altri piccoli cambiamenti per renderlo ancora più semplice ed intuitivo. Sia Android 11 che iOS infatti non portano più novità rivoluzionarie di anno in anno: l'interfaccia e le applicazioni native rimangono simili, ma comunque vengono perfezionate quelle funzionalità più importanti nell'utilizzo quotidiano. Andiamo dunque ad analizzare quali novità ha portato Google in questa nuova versione di Android e come verrà distribuito quest'anno attraverso l'ampia gamma di dispositivi compatibili con questo sistema operativo.

Il nuovo centro notifiche

Il centro notifiche e quello di controllo sono da sempre un evidente punto di forza degli smartphone Android. Ad ogni versione del sistema operativo questo menu a tendina viene ulteriormente perfezionato e migliorato, quest'anno con due interessanti funzioni. In Android 11 le notifiche delle applicazioni di messaggistica vengono separate da quelle provenienti da altre app. In questo modo non rischiamo di perdere qualche importante messaggio tra i numerosi avvisi ricevuti. Le conversazioni nel centro notifiche vengono chiaramente suddivise per applicazione e mantengono un buon ordine leggibile all'interno del menu. E' possibile anche dare priorità alle conversazioni in modo da avercele sempre in cima al resto delle chat. Anche silenziando determinate discussioni, le notifiche rimarranno lì a disposizione per poter accedere rapidamente a qualsiasi messaggio. Google offre inoltre una notevole serie di personalizzazioni per i messaggi ricevuti, rendendo il sistema piuttosto versatile e adatto a diversi tipi di esigenze. Per esempio è possibile permettere a certe applicazioni o conversazioni di inviare la notifica anche se si ha la modalità "Non Disturbare" attiva.

Nel centro di controllo è stata aggiunta un'altra novità interessante riguardo la riproduzione in background. Le applicazione come Spotify e YouTube hanno dei temi personalizzati all'interno di questo menu, dove vengono mostrate le immagini degli album e le copertine dei video. Lasciando diverse applicazioni multimediali in background ci ritrovavamo con una discreta quantità di banner per la gestione della riproduzione. In Android 11 questi vengono raggruppati in delle comode schede a scorrimento orizzontale per non intasare troppo il centro di controllo.