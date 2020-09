Multiplayer Risponde torna su Twitch oggi alle 16.00: avanti con le vostre domande!

Multiplayer Risponde, la rubrica di Multiplayer.it che stabilisce un filo diretto tra la redazione e i lettori, torna oggi con una nuova puntata. Come da tradizione l'appuntamento è fissato per le 16.00, rigorosamente in diretta su Twitch e in compagnia di Vincenzo Lettera. Come da tradizione, il nostro cercherà di tutte le vostre domande inerenti i videogame o meno.

Al solito, gli argomenti di discussione potrete introdurli voi stessi commentando direttamente sotto questa news: in questi giorni ci sono state molte novità riguardanti soprattutto il mondo Xbox, come data di uscita e prezzo di Xbox Series X e la presentazione ufficiale di Xbox Series S, la nuova next gen economica che potrebbe spostare un po' gli equilibri del mercato.

Dopo tante disquisizioni, insomma, abbiamo praticamente tutti i dati rilevanti che riguardano la nuova generazione di console da parte di Microsoft, mentre Sony sta ancora temporeggiando sull'annuncio di data di uscita e prezzo di PS5.

I temi insomma ci sono sempre, anche in questo periodo di tarda estate, ma potremo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore e iniziate a scrivere le vostre domande qui nei commenti.

