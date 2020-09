Xbox Series X: data di uscita e prezzo ufficiali dal sito Microsoft

Xbox Series X ha infine data di uscita e prezzo ufficiali, ovvero il 10 novembre 2020 a 499 euro (prezzo italiano confermato nel comunicato stampa), in base a quanto riferito da Microsoft sul sito dedicato alla nuova console, accompagnato anche da un comunicato ufficiale da parte della compagnia.

Xbox Series X, com'era facilmente intuibile, sarà dunque disponibile a partire dal 10 novembre 2020, ovvero la stessa data di uscita annunciata per Xbox Series S ieri, confermando dunque le supposizioni logiche che erano emerse dopo la presentazione della console next gen a basso prezzo annunciata ieri da Microsoft.

Arriva infine conferma anche sul prezzo, che si allinea alle previsioni più ottimistiche, essendo pari a 499 euro, anche se sul sito viene riferito come "prezzo stimato presso i rivenditori", dunque non sappiamo se prenderlo come prezzo ufficiale vero e proprio ma dovrebbe essere tale.

Dalla pagina internet in questione, di cui potete vedere qui sotto un estratto, emerge anche il prezzo previsto attraverso Xbox All Access: 34,99 dollari al mese è il costo per ottenere la console con il programma di finanziamento ufficiale di Microsoft previsto in USA, che comprende anche l'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate. Su questo, attendiamo eventuali notizie sull'estensione del programma All Access anche dalle nostre parti.

Le prenotazioni in USA saranno aperte dal 22 settembre, con la data di uscita dunque fissata per il 10 novembre. A questo punto attendiamo un eventuale comunicato o qualche annuncio particolare da parte di Microsoft, visto che le due informazioni più attese riguardanti Xbox Series X sono comparse praticamente in sordina in questo modo.