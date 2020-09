EA Play sarà compreso gratuitamente nell'Xbox Game Pass

Microsoft sta facendo sul serio. Ha, infatti, annunciato che l'EA Play, ovvero l'abbonamento che consente di avere accesso a tutto il catalogo del publisher americano, sarà inglobato gratuitamente all'interno dell'Xbox Game Pass Ultimate e di quello PC a partire da questo inverno. Questo vuol dire che giochi come FIFA, Madden, Battlefield o Need for Speed saranno disponibili sulle piattaforme Xbox senza costi aggiuntivi.

Stiamo parlano di oltre 60 giochi di EA che si aggiungono agli oltre 100 già disponibili con l'Xbox Game Pass. Serie quali Titanfall, Need for Speed, Battlefield, Mass Effect, Skate e The Sims. Ma non solo: si avrà accesso a tutti gli sconti degli abbonati per comprare i DLC e gli altri contenuti digitali dei giochi e si avrà la possibilità di provare per 10 ore giochi come FIFA 21 e Madden 21, quando saranno disponibili.

I più celebri di questi giochi saranno utilizzabili anche attraverso xCloud a partire da questo inverno. Questo vuol dire che sarà possibile portarsi in giro ovunque le proprie partite, anche su Android.

Tutti coloro che non avessero ancora provato il servizio, da adesso è attiva la promozione che fa giocare tutto il primo mese ad un solo euro. Nel frattempo Microsoft ha anche annunciato la data di uscita e il prezzo ufficiali di Xbox Series X, dopo averlo fatto ieri con la data e il prezzo di Xbox Series S.

"Offrire EA Play agli abbonati Xbox Game Pass contribuisce alla nostra visione di connettere i gamer ai giochi che amano e tra loro, ovunque preferiscano giocare", ha dichiarato Mike Blank, SVP, EA Strategic Growth. "Da cinque anni forniamo i nostri servizi su abbonamento alla community Xbox e siamo ora entusiasti di permettere loro di godersi entrambi gli abbonamenti in modo ancora più semplice".

Con EA Play all'interno del Game Pass, queste due console avranno un ulteriore valore aggiuntivo, non credete?