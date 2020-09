Fortnite Stagione 4: nuovi ban e sanzioni anticipati da Epic Games

Se avete sempre sognato di ricevere un bel ban su Fortnite Stagione 4, questa potrebbe essere la vostra occasione: basterà studiare un po' tutte le informazioni fornite dagli sviluppatori nelle scorse ore. Epic Games, infatti, ha aggiornato l'elenco dei comportamenti scorretti che porteranno con sé automaticamente ban e sanzioni.

Si tratta di tutta una serie di azioni che comporterà l'intervento degli sviluppatori di Epic Games, sia che i giocatori si dedichino alle modalità standard (Singolo, Coppie, Squadre, MAT) che ai tornei e a varie competizioni (Arena, Tornei ufficiali, e via dicendo). Molti motivi di sanzione sono rimasti immutati, ma ci sono anche delle nuove regole da rispettare.

Tra i nuovi ban e sanzioni anticipati da Epic Games, per esempio, spicca il cosiddetto Clout Farming: giocatori, cioè, che sostengono (mentendo) di essere già stati bannati in passato. "Da questa stagione sanzioneremo anche i giocatori che, mentendo, si dichiarano giocatori bannati o colpevoli di azioni illecite. Tali false informazioni intralciano le indagini contro i veri giocatori scorretti. Tale comportamento, inoltre, è contrario allo spirito del gioco e delle competizioni di Fortnite, e non deve trovare posto nella comunità competitiva di Fortnite".

Ecco allora un vademecum, cioè un elenco di cose da sapere per farsi bannare da Epic Games. Mettiamo un momento da parte l'ironia: è ovvio che voi non dovrete fare nulla di quanto qui di seguito riportato, altrimenti passerete dei guai grossi su Fortnite:

Smurfing tradizionale : giocare su un account alternativo che ha un rango Arena inferiore al proprio account principale, in modo da partecipare illegalmente a tornei o eventi accessibili solo ai ranghi Arena inferiori. Questo tipo di smurfing non verrà consentito in alcun torneo ufficiale accessibile solo a ranghi Arena bassi.

: giocare su un account alternativo che ha un rango Arena inferiore al proprio account principale, in modo da partecipare illegalmente a tornei o eventi accessibili solo ai ranghi Arena inferiori. Questo tipo di smurfing non verrà consentito in alcun torneo ufficiale accessibile solo a ranghi Arena bassi. Riavvii illegali : giocare su un account alternativo E sull'account principale nella stessa finestra di torneo. Questo tipo di smurfing non verrà consentito in alcun torneo ufficiale, salvo dove altrimenti indicato.

: giocare su un account alternativo E sull'account principale nella stessa finestra di torneo. Questo tipo di smurfing non verrà consentito in alcun torneo ufficiale, salvo dove altrimenti indicato. L'uso di software per la mira assistita prodotto da terze parti non è mai consentito. I giocatori sorpresi a utilizzarlo verranno rimossi dalle competizioni di Fortnite e riceveranno ban dalle competizioni.

per la mira assistita prodotto da terze parti non è mai consentito. I giocatori sorpresi a utilizzarlo verranno rimossi dalle competizioni di Fortnite e riceveranno ban dalle competizioni. E infine i problemi tecnici. "Questa stagione, inoltre, modificheremo una vecchia regola relativa ai problemi tecnici. A causa della natura e delle dimensioni delle competizioni online, avevamo finora adottato una regola severa per cui, in caso di crash del server, non sarebbe stato possibile riavviare, annullando così la partita. Anche se questa regola rimarrà in vigore per la maggior parte delle competizioni online, la stiamo migliorando in modo da includere tutte le partite o i tornei che usano matchmaking programmato (come le finali di CCFN, o le sessioni con solo 100 giocatori o meno). In questo modo, il team competizioni di Epic avrà più flessibilità per prendere la decisione migliore in base alle singole circostanze di ogni inconveniente (come un completo crash del server) in ciascun evento lobby".