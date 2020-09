Xbox Series X e Series S: preorder e prezzi confermati in Italia da Microsoft

Xbox Series X e Xbox Series S sono state svelate definitivamente da Microsoft, con un comunicato stampa che annuncia in maniera ufficiale le date di uscita, i preorder e i prezzi in Italia per entrambe le next gen da parte della casa di Redmond.

I preorder in Italia, così come in USA, saranno aperti a partire dal 22 settembre, dunque mancano pochi giorni all'avvio delle prenotazioni per Xbox Series X e Series S, mentre non ci sono ancora informazioni sulla presenza del programma di finanziamento a rate Xbox All Access comprensivo di Xbox Game Pass Ultimate in Italia, speriamo di avere eventuali aggiornamenti nei prossimi giorni.

Nel comunicato viene anche annunciata la nuova partnership con Electronic Arts che introduce i giochi gratis di EA Play all'interno del catalogo di Xbox Game Pass Ultimate senza costi aggiuntivi sull'abbonamento in questione.

L'annuncio odierno approfondisce le diverse possibilità offerte ai giocatori per entrare nella prossima generazione con Xbox, sia per coloro che cercano l'esperienza di gaming più avanzata sia per chi preferisce approcciare la next-gen con una console più piccola e completamente digitale. Di seguito una sintesi delle novità: