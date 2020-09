Call of Duty: Black Ops Cold War: segui il reveal del multiplayer..su Multiplayer.it

Oggi Activision svelerà la componente multiplayer di Call of Duty: Black Ops Cold War. Quale miglior posto, quindi, se non Multiplayer.it per seguirla in diretta? Nessuno, quindi l'appuntamento è fissato alle 18:30 di oggi. In compagnia di Aligi Comandini vi presenteremo tutte le novità di questa edizione.

Le trasmissioni ufficiale inizieranno oggi 9 settembre 2020 alle 19:00. Noi avvieremo la diretta mezz'ora prima, in modo da prepararci al meglio, raccontando tutto quello che si sa fino a questo momento del gioco. La sessione vedrà alcuni dei più grandi streamer del mondo unirsi agli sviluppatori di Call of Duty per darvi un assaggio dell'esperienza multiplayer attraverso nuove mappe, modalità ed esperienze.

Potete vedere tutto attraverso il canale YouTube di Call of Duty e attraverso le pagine Facebook e Twitter ufficiali di Call of Duty.

