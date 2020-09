Netflix: nel 2021 più contenuti originali, nonostante l'emergenza sanitaria

Netflix appare molto fiduciosa nelle proprie possibilità: il 2021 della società pare sarà a base di nuovi contenuti originali. E questo, naturalmente, nonostante la situazione legata all'emergenza sanitaria a livello mondiale.

Il 2020 ha portato allo stop per diverse produzioni, e ovviamente la pandemia ha colpito anche altre società oltre a Netflix. Ad ogni modo, il co-CEO Reed Hastings si è detto molto fiducioso, e crede che nel 2021 si riuscirà a superare le più ottimistiche previsioni, producendo così più contenuti originali rispetto al 2020.

Hastings ha concesso di recente un'intervista a Variety, ricordando come già nel 2020 Netflix avesse iniziando a rilasciare in media fino a 50 contenuti originali al mese. La pandemia ha però portato inizialmente ad un rallentamento nella produzione e nella pubblicazione di nuovi contenuti, fino allo stop per alcuni mesi. Simili eventi, ha ricordato Hastings, hanno avuto delle conseguenze anche sui giganti dello streaming e sull'intera industria cinematografica, basti pensare al caso The Batman con Robert Pattinson.

Se pagate l'abbonamento mensile di Netflix, siete dunque ufficialmente autorizzati a dimostrarvi ottimisti: il 2021 della piattaforma segnerà una netta ripresa dal punto di vista dei contenuti originari. Speriamo sia proprio così.