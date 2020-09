Disney+ come Netflix Party: una funzione per vedere e commentare insieme i contenuti

Avete sempre sognato di poter vedere e commentare insieme i contenuti proposti da Disney+? Probabilmente nel prossimo futuro sarete in grado di farlo davvero, grazie ad una nuova funzionalità che sembra essere in arrivo sulla piattaforma di streaming targata Disney. Nulla di ufficiale per il momento, ma tante indiscrezioni che vale la pena tenere d'occhio.

Gizmodo ha trovato nel codice sorgente di Disney+, difatti, riferimenti ad una funzionalità davvero simile a Netflix Party, estensione per browser web molto popolare. Fondamentalmente consente ad un gruppo di persone di darsi appuntamento per guardare insieme le Serie TV e i film: lo streaming comincia per tutti nello stesso momento, e i presenti possono anche "dialogare" tra loro tramite chat e l'uso di emoji.

La feature simile a Netflix Party dovrebbe chiamarsi su Disney+ Groupwatch, ed essere disponibile nel prossimo futuro su app mobile e desktop, con un limite massimo di sei persone presenti nel party nello stesso momento; non si potranno aggiungere al gruppo gli account dei minori. Comunque non potrete usarla per vedere assieme ai vostri amici Avatar 2 o il nuovo Star Wars, dato che sono stati rimandati di un anno.

Per ora manca una data di lancio precisa per la nuova funzionalità, così come mancano maggiori indicazioni: sarà legata solo ad alcuni contenuti, e non all'intero catalogo di Disney+? Avrà bisogno di un accesso VIP? Vi terremo aggiornati.