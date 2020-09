Xbox Series X non sarà presente al TGS 2020 con nuove informazioni

Attraverso Twitter Microsoft ha fatto sapere che durante il TGS 2020, la più importante fiera del settore in Giappone, Xbox Series X non sarà presente con nuove informazioni. Si parlerà di Microsoft Flight Simulator, di Minecraft e si celebreranno gli sviluppatori locali.

Questo tweet chiarificatore arriva dopo la conferma che Xbox avrebbe aperto la fiera di Tokyo con uno show dedicato. In molti, infatti, stavano cominciando a sostenere che durante questo show Microsoft avrebbe fatto nuovi annunci riguardanti Xbox Series X. Ma così non sarà.

Nel tweet, infatti, si specifica che durante questa conferenza, che sarà trasmessa solo in giapponese, si celebreranno gli sviluppatori e i giochi giapponesi e si parlerà degli aggiornamenti di Microsoft Flight Simulator per PC. Infine si parlerà della creatività della community nipponica di Minecraft.

.@Xbox_JP is heading to Tokyo Game Show!

✅Celebrating Japanese game creators & games

✅Updates coming to Microsoft Flight Simulator for PC

✅Japanese Minecraft community creativity

✅Showcase broadcast in Japanese only

❌No new next-gen news

More info: https://t.co/3GnlHi1ClU https://t.co/1QhZE7xVQw