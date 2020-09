Xbox Series X non è la prima console a emissioni zero al mondo, ma Xbox One X

Microsoft ha annunciato di aver prodotto circa 825.000 Xbox One X ad emissioni zero: è la prima volta al mondo che la produzione di una console non ha emesso carbonio.

Un obiettivo notevole, soprattutto per la sostenibilità ambientale della prossima generazione di console, raggiunto grazie ad un programma pilota istituito da Microsoft per immettere sul mercato dei prodotti e delle soluzioni amiche dell'ambiente.

Al momento non sappiamo quante Xbox One X siano state prodotte e, di conseguenza, quale sia la percentuale che queste 825.ooo console rappresentano, ma speriamo che nel prossimo futuro la totalità delle macchine possa essere prodotta con questi standard. Così come speriamo che anche Sony e Nintendo perseguano obiettivi similari. Sapevate che Xbox aprirà il Tokyo Game Show 2020?

Peccato che un'iniziativa così lodevole sia stata macchiata da una comunicazione poco limpida. Nella pagina del progetto, infatti,

al posto dell'attuale Xbox One X c'era una Xbox Series X, la console di nuova generazione di Microsoft. Un elemento che ha portato molti (anche noi, ad essere sinceri) a pensare che questa bella notizia fosse riferita alle prossime console del colosso di Redmond e non alle attuali.

La speranza, quindi, è quella che questi innovativi processi produttivi vengano ereditati dalla nuova console, oltre che Microsoft non inciampi più in questo genere di problemi.

Cosa ne pensate? Questo genere di iniziative incide sulle vostre scelte d'acquisto?