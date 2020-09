Iron Harvest: il trailer di lancio introduce questo RTS Diesel Punk per PC

KING Art Games e Koch Media hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio di Iron Harvest, un interessante RTS Diesel Punk che è disponibile da oggi su PC Steam.

Questa è la nostra recensione di Iron Harvest per PC Steam.

I giganteschi Mech Diesel-Punk portano le battaglie strategiche ad un nuovo livello in questo classico RTS in tempo reale ambientato in una versione alternativa degli anni '20. Nel cuore dell'Europa, la vita rurale si scontra con la guerra tecnologica e la Polania sta lottando per la sua stessa esistenza, poiché le persone si trovano in prima linea tra le truppe di Saxony e Ruvsiet. I giocatori prenderanno il controllo di ogni fazione e dei loro eroi unici mentre vivranno una storia ricca e profonda.

Jan Theysen, Creative Director di KING Art Games è grato per tutto il supporto che il team ha ricevuto dalla community e afferma: "Vedere il lancio di un tuo gioco è sempre un momento speciale. Dopo il lungo sviluppo e il grande scambio di idee con la nostra community, siamo lieti di poter finalmente scatenare i nostri Mech Diesel Punk. Fin dall'inizio di questo progetto finanziato con una campagna kickstarter, i nostri giocatori, sostenitori e fan sono stati una parte cruciale nel supportarci per realizzare questo RTS con una storia importante".

All'alba del XX secolo, subito dopo la fine della Grande Guerra, il mondo è pieno di segreti e misteri, di opportunità e sfide. La tradizione si scontra con il progresso scientifico e tecnologico, mentre l'Europa si sta ancora riprendendo dalle brutali battaglie della guerra mondiale. Iron Harvest è un gioco di strategia in tempo reale ambientato nella realtà alternativa del 1920, subito dopo la fine della Grande Guerra. Per creare la perfetta esperienza RTS, il team ha lavorato in stretta collaborazione con i fan globali di RTS sin dalla campagna kickstarter di grande successo.

Con oggi finisce l'open beta su Steam.