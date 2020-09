NBA 2K21: in diretta con Gianluca Gazzoli celebreremo su Twitch l'uscita del gioco

Multiplayer e Cidiverte presentano le "Gazzo Nights"di NBA 2K21. Si tratta di una serie di quattro dirette nelle quali il conduttore di Radio DeeJay Gianluca Gazzoli sfiderà su Twitch degli speciali ospiti. Per celebrare l'arrivo del gioco nei negozi, il primo appuntamento sarà il 4 settembre alle 20 in compagnia con l'influencer Farid Shirvani.

L'attesa è finita, il prossimo 4 settembre NBA 2K21 sarà finalmente disponibile con l'ultimo capitolo della serie. Un gioco che, come è possibile leggere nella nostra prova della demo di NBA 2K21, anche quest'anno porterà tante novità. In attesa che le versioni next-gen facciano fare un netto balzo in avanti alla serie di 2K Games.

Tra le novità di quest'anno c'è una nuova modalità Carriera alla 2K Beach, nuovo punto focale del Quartiere.

Per celebrare al meglio il nuovo titolo, 2K coinvolgerà uno dei suoi più importanti 'ambassador', l'apprezzato conduttore di Radio DeeJay Gianluca Gazzoli, per raccontare in modi differenti le realtà che ruotano attorno alla palla a spicchi. Saranno quattro in tutto le live-stream, trasmesse sul canale Twitch di Multiplayer.it. Il format sarà composto in due diverse fasi, una chiacchierata con l'ospite di serata e subito dopo una sfida a NBA2K21.

Nel primo appuntamento del 4 settembre, alle 20:00, Gianluca Gazzoli duetterà con Farid Shirvani, influencer e appassionato di basket. Il 'tema' del pre-partita sarà la cultura POP che attraversa il basket e i social network.

Si proseguirà poi con altri importanti ospiti, che sveleremo solo successivamente.

L'appuntamento è quindi al 4 settembre ore 20, sul canale Twitch di Multiplayer.it, per una serata all'insegna di NBA 2K21.