The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu: il gameplay trailer per PS, PS4 e Xbox One

EA, Maxis e Lucasfilm hanno pubblicato il gameplay trailer ufficiale di The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, la folle e divertente espansione dei Sims dedicata a Guerre Stellari. Il gioco arriverà l'8 settembre su PC tramite Origin e Steam, Playstation 4 e Xbox One.

In The Sims 4 Star Wars: Viaggio a Batuu, i giocatori potranno creare la propria unica storia di Star Wars con i Sims in un'avventura ai Confini della Galassia ispirata a Star Wars: Galaxy's Edge presente al Disneyland Resort e al Walt Disney World Resort. Il nuovo trailer svela l'emozionante viaggio ambientato nel mondo di Batuu, offrendo un'esperienza completamente nuova per i giocatori e per i loro Sims e presentando tutti i luoghi e i suoni autentici di Star Wars, inclusi personaggi iconici come Rey e Kylo Ren.

Come nuovi visitatori di Batuu, i Sims potranno socializzare con la gente del posto, comprendendo le motivazioni per cui il pianeta è diverso da qualsiasi altro luogo e scoprendo cosa spinge le varie forze in campo a combattere per il suo controllo. La Resistenza, il Primo Ordine e i contrabbandieri mirano ad avere la meglio sull'Avamposto della Guglia Nera: saranno i giocatori e i loro Sim a determinare chi avrà la meglio. I Sims potranno scegliere di aiutare Rey e Vi Moradi come parte della Resistenza, giurare fedeltà al Primo Ordine sotto Kylo Ren o cercare di guadagnare più crediti con Hondo Ohnaka e i contrabbandieri. Man mano che i Sims intraprenderanno entusiasmanti missioni aumenteranno la propria reputazione e sbloccheranno artefatti iconici, equipaggiamenti, nuovi outfit e missioni decisive per la storia che influenzeranno i cambiamenti nel mondo e modificheranno l'equilibrio del potere.

Inoltre, i giocatori saranno in grado di creare l'ambita spada laser, personalizzare il proprio droide, prezioso aiutante nelle missioni, volare sugli iconici caccia stellari o provare a socializzare con uno Stormtrooper. Una volta che i Sims saranno tornati a casa, potranno persino riportare alcuni di questi oggetti con sé, come la loro spada laser o il droide, oltre ai nuovi manufatti, decorazioni e ricette ispirate ai loro viaggi. Potranno anche giocare una partita a sabacc oppure ospitare una divertente sessione di allenamento di spada laser.

Cosa ve ne pare?