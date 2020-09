Magic: The Gathering Arena arriva su iOS e Android, data d'uscita di Zendikar Rising

Wizards of the Coast ha svelato cosa aspetta i fan di Magic: The Gathering Arena nel prossimo futuro. La notizia forse più attesa è che il gioco arriverà presto su iOS e Android. Inoltre ha annunciato la data d'uscita dell'espansione Zendikar Rising: sarà disponibile a partire dal 17 settembre 2020. Infine sono state stipulate due collaborazioni, la prima con K-Swiss e la seconda con la serie televisiva The Walking Dead.

I prossimi mesi di Wizards of the Coast saranno piuttosto intensi. La casa editrice, infatti, ha in serbo diverse novità per Magic The Gathering. La più attesa è probabilmente l'arrivo della versione videoludica del suo gioco anche sui dispositivi mobile. Ancora non abbiamo notizie su quando succederà, ma sono state promesse nuove informazioni "presto".

La seconda notizia è che la nuova espansione, chiamata Zendikar Rising, sarà disponibile dal 17 settembre 2020 su MTGA e dal 25 settembre per il gioco da tavolo. La nuova espansione introdurrà nuove carte (le prime 20 sono disponibili sin da oggi) e nuove meccaniche di gioco. Torneranno anche delle vecchie meccaniche ormai abbandonate, per la gioia dei fan storici.

Infine la compagnia ha annunciato due collaborazioni. Se non abbiamo dettagli per quella con AMC per The Walking Dead, la collaborazione con K-Swiss ha dato vita ad un paio di sneaker piuttosto originali, che è possibile acquistare in edizione limitata a questo indirizzo. Le scarpe sono ispirate a Jace Beleren.

Infine ecco sono stati svelati i set in arrivo nel 2021:

Kaldheim - il mondo vichingo di Magic - Inverno 2021

Strixhaven - L'università più elitaria del Multiverso - Primavera 2021

Adventures in the Forgotten Realms - Dungeons & Dragons arriva su Magic - Estate 2021

Innistrad (due set senza nome) - Lupi mannari e vampiri sono tornati - Autunno 2021

Time Spiral Remastered - Riprendi il divertimento di un blocco amato dai fan

Modern Horizons 2 - Un seguito del popolare set Modern Horizons

