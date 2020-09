PS Now settembre 2020: i giochi gratis PS4 aggiunti al catalogo

I videogiochi di settembre 2020 su PlayStation Now sono:

PS Now a settembre 2020 si aggiorna con una serie di nuovi giochi PS4 che vengono aggiunti al catalogo del servizio di game streaming targato Sony. Tali giochi sono disponibile su PC e PlayStation 4.

Resident Evil 7 propone un ambizioso approccio che catapulta in un incubo di adrenalina pura da giocare anche con PSVR. Si tratta di un'avventura in prima persona spaventosamente realistica a base di atmosfera inquietante, una grafica da brivido e un cast terribilmente folle di nuovi personaggi. Ambientato tra le proprietà rurali isolate del profondo Sud dell'America, niente è come sembra e nessun luogo è sicuro.

Resident Evil 7 biohazard è disponibile fino al 30 novembre 2020.

In Fianl Fantasy XV dovremo accompagnare il principe Noctis e i suoi amici più fedeli in una battaglia contro l'impero nel tentativo di riprendersi il loro regno. Un mondo fantastico traboccante di creature esotiche, bestie efferate e antichi tesori ci attende.

Final Fantasy XV è disponibile fino al 1° marzo 2021.

In WWE 2K19 dovremo sfidare o impersonare le Superstar e le Leggende più popolari della WWE e NXT, sperimentando una vasta scelta di opzioni e tipologie di scontro, ricche funzionalità di creazione, modalità amatissime dai fan e molto altro ancora. Include una nuovissima esperienza MyCAREER e nuove modalità di gioco, come 2K Towers e il ritorno di 2K Showcase, che mette in evidenza il ritorno di Daniel Bryan.

Observation è un thriller sci-fi cinematografico narrato attraverso l'obiettivo del sistema di intelligenza artificiale di una stazione spaziale. Impersoneremo S.A.M., un sistema di IA installato nella stazione spaziale in orbita bassa "Observation" nel 2026 che dovrà assumere il controllo dei sistemi di comando della stazione. Un evento misterioso ha causato una perdita di alimentazione nella stazione e ha costretto S.A.M. al riavvio.

