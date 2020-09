Ubisoft Forward settembre 2020: data e lineup dei giochi presenti in video

Ubisoft Forward tornerà questo settembre 2020: l'evento ufficiale dove la compagnia francese presenta le sue principali novità in sviluppo e in arrivo si ripeterà dunque questo mese e possiamo intanto avere un'idea della lineup di giochi che saranno presenti guardando questo nuovo video di presentazione.

Il nuovo Ubisoft Forward si terrà dunque il 10 settembre 2020 e farà da contenitore a diversi annunci e trailer di presentazione per i giochi in arrivo da parte della compagnia. Il primo video riportato qui sopra non è ancora molto esplicito ma presenta già alcuni dei titoli che saranno evidentemente presenti allo show.

Tra questi ci sono almeno Watch Dogs: Legion, Rainbow Six Siege e Hyper Scape, ma tra le novità sembra esserci anche Immortals: Fenyx Rising, ovvero quello che è il nuovo nome del gioco noto inizialmente come Gods & Monsters, ma sono probabilmente solo alcuni dei titoli che verranno annunciati a presentati nel corso dell'evento.

Assistendo in diretta all'Ubisoft Forward, inoltre, è possibile sbloccare varie ricompense in-game per i titoli Ubisoft, come ticket boost per For Honor, l'arma Refract Baton per Hyper Scape, uno charm speciale per Rainbow Six Siege e una maschera esclusiva per Watch Dogs Legion. Si tratta di ricompense con tier progressivi che si sbloccano guardando per 10, 20, 30 e 40 minuti la presentazione in questione.

Piuttosto strana l'assenza di Assassin's Creed Valhalla, ma è probabile che ci sia qualcos'altro in serbo nel corso dell'evento. Ricordiamo dunque l'appuntamento con Ubisoft Forward il 10 settembre 2020 alle ore 21:00 italiane, con pre-show a partire dalle 20:00.