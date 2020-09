Fortnite: annunciati ray tracing e DLSS con Nvidia RTX, trailer di presentazione

Fortnite otterrà presto il supporto per il ray tracing e per il DLSS con schede grafiche Nvidia RTX, questo è uno degli annunci emersi nel corso dell'evento Nvidia attualmente in corso, con tanto di trailer di presentazione a illustrare le nuove caratteristiche.

Come riferito da Jensen Huang, CEO di Nvidia, il supporto per le specifiche tecnologie RTX arriverà su Fortnite ma non c'è ancora una data di uscita precisa per gli aggiornamenti in questione, che porteranno dunque a un notevole incremento nella qualità grafica del gioco Epic Games.

Restiamo dunque in attesa di conoscere la tempistica precisa di questi aggiornamenti, ammirando intanto le conseguenze della loro applicazione in questo primo trailer specificamente messo insieme per Fortnite. Ovviamente, non cambia lo stile grafico tipico del gioco, che si presenta comunque semplice come da tradizione, ma l'applicazione dei riflessi sulle varie superfici e la nuova gestione della luce fanno una grande differenza.

L'aggiunta del DLSS dovrebbe inoltre rendere meno dispendiosa queste aggiunte tecnologiche all'impalcatura grafica di base di Fortnite, grazie alla particolare tecnologia di supersampling sviluppata da Nvidia che abbiamo già ammirato all'opera su diversi altri giochi e che consente di mantenere un'alta qualità grafica diminuendo le risorse richieste per l'abbassamento della risoluzione nativa, incrementando le performance.