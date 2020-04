NVIDIA DLSS 2.0, abbiamo provato la nuova versione della tecnologia

Il DLSS 2.0, o Deep Learning Super Sampling 2.0, funziona sia da antialiasing che da upscaling, combinando la ricerca della massima qualità dell'immagine con l'incremento prestazionale che deriva dall'effettuare il rendering a risoluzioni più basse di quelle mostrate su schermo. Ed è qui che, a sostituire algoritmi di upscaling vecchio stampo, entra in gioco l' intelligenza artificiale , in grado di creare pixel mancanti e di aumentare il dettaglio grazie al lavoro dei tensor core delle GeForce RTX. Il procedimento, ovviamente, è il medesimo della prima versione del DLSS, ma questa evoluzione prende le distanze sfruttando un nuovo modello AI e una rete neurale NGX dalla velocità raddoppiata che, complice il Temporal Feedback , incrementa il quantitativo di dati raccolto da una serie di frame. Produce quindi un flusso di informazioni maggiore che, lo ciamo subito consente un upscaling più preciso riducendo drasticamente fenomeni di ghosting e sfocatura. Tra l'altro ci concede anche un maggior controllo sulle impostazioni con tre modalità, legate a tre risoluzioni di base differenti a seconda della risoluzione a cui vogliamo arrivare, che sono generalmente identificate con le diciture prestazioni, bilanciata e qualità.

Un drastico incremento di dettaglio

Per mettere alla prova il nuovo DLSS 2.0 abbiamo messo all'opera la GeForce RTX 2080 Ti redazionale sia con Control, un titolo che fa largo uso del ray tracing, sia con Mechwarrior 5: Mercenaries che, pieno di particolari e particellari, rende facile valutare eventuali cali di dettaglio. Ma in entrambi i casi, possiamo dirlo subito, le schermate sfocate dei primi titoli con supporto DLSS lasciano spazio a immagini ben più vivide, anche in 1080p, tanto che le scritte di Control risultano estremamente definite con quasi ogni impostazione disponibile. Ma a guardare bene sono parecchi gli elementi dai contorni più evidenti, segno di un lavoro orientato al cosiddetto sharpening che però, in alcuni casi, finisce per generare una sorta di alone intorno a modelli e oggetti. Inoltre non manca qualche piccola incertezza, soprattutto partendo da risoluzioni di rendering basse, ma con le impostazioni media e massima, la qualità dell'immagine in 1440p e 4K risulta decisamente elevata. Abbastanza da rendere difficile, nella maggiorparte dei casi, notare le differenze rispetto all'uso del filtro MSAA nonostante. E questo nonostante un guadagno prestazionale che aumenta salendo di livello.

Ma partiamo dal fondo, valutando Control in 1080p, con le impostazione del ray tracing al massimo, impostando il DLSS sulla modalità performance. In questo caso, con una risoluzione di partenza dimezzata che si ferma ad appena 540p, i limiti della tecnologia NVIDIA risultano evidenti, ma considerando che parliamo dell'impostazione più bassa in assoluto non possiamo lamentarci della qualità complessiva, valorizzata dal passaggio dai 67fps del 1080p nativo agli 87fps di quello ricreato grazie all'intelligenza artificiale. Non un salto prestazionale trascendentale, sia chiaro, ma nel caso delle risoluzioni più basse la CPU ha ancora un ruolo rilevante nella conta dei frame per secondo, cosa che ci è apparsa evidente quando nel passaggio alla modalità bilanciata ci siamo trovati di fronte a framerate pressoché identici.

L'immagine invece migliora nettamente, portandoci in un mondo in cui il DLSS, al netto di qualche piccola incertezza, è finalmente in grado di mantenere le promesse fatte, grazie indubbiamente anche al lavoro di Remedy. Gli sviluppatori devono infatti addestrare la tecnologia NVIDIA perché questa possa lavorare adeguatamente con un titolo e hanno un ruolo importante nel risultato finale. Ma la disponibilità di strumenti più avanzati, e l'esperienza maturata dalle software house, ha senza dubbio avuto un ruolo importante nell'evoluzione visto l'incremento qualitativo che sembra una costante nei giochi con supporto per il DLSS 2.0.