Final Fantasy VII Remake, 5 consigli per iniziare

Sì, ok, Final Fantasy VII Remake gira nelle console di mezzo mondo da una settimana abbondante, ma non dimentichiamo che oggi sarebbe dovuto essere il giorno fatidico dell'uscita ufficiale. Noi ovviamente l'abbiamo già giocato e finito - avete letto la nostra recensione, vero? - e abbiamo ancora qualcosa da raccontarvi su questo splendido Remake per accompagnarvi nei primi giorni del lancio. Che poi, Remake... sarà la parola giusta per definire l'operazione targata Square Enix? Ecco, di questo ne parleremo tra una settimana, segnatelo sul calendario e magari cercate di finire il gioco in tempo. Oggi vogliamo darvi invece qualche dritta per cominciare il gioco con lo spirito giusto; poi, tra qualche giorno, torneremo a parlare del sistema di combattimento con qualche suggerimento su come sfruttarlo al meglio. Continuate a seguirci!

Lo spirito giusto Final Fantasy VII Remake esce oggi in mezzo a mille polemiche e controversie, come spesso succede quando si parla di titoli tripla A attesissimi. In questo caso, però, ci troviamo di fronte a una situazione più delicata, perché stiamo parlando del ritorno di un grandissimo marchio, desiderato per anni e anni. Recentemente abbiamo ripercorso la storia di Final Fantasy VII per farvi capire quanto particolare sia stato lo sviluppo di questo titolo che, in fatto di importanza per il nostro hobby preferito, crediamo proprio non abbia bisogno di presentazioni. Però quello era allora e questo è oggi. Che abbiate giocato l'originale oppure no, è importante che capiate questo: Final Fantasy VII Remake non è una copia carbone dell'originale. Il producer Yoshinori Kitase l'ha ripetuto allo sfinimento. Qualcosa è cambiato, non soltanto nella grafica e nel gameplay, ma anche nella storia e nella narrazione. Questo però non vi deve spaventare. Giocando, scoprirete che tutto è più realistico, più moderno e più cinematografico, ma il succo della storia non è cambiato. Insomma, non avvicinatevi a Final Fantasy VII Remake con la paura che vi abbiano rovinato un bel ricordo, perché il Final Fantasy VII originale resterà sempre lì, giocabile su praticamente ogni piattaforma, perché possiate riviverlo in qualunque momento. Final Fantasy VII Remake è qualcosa di completamente nuovo e familiare al tempo stesso. Se avete già giocato l'originale, scoprirete che questa versione racconta abbastanza fedelmente il prologo della storia, fino alla fuga da Midgar, approfondendo alcune sottotrame. E sì, questo significa che siamo di fronte al primo episodio di un numero ancora ignoto di release. Siamo consapevoli che affrontare un acquisto "a puntate" potrebbe essere scoraggiante, ma possiamo dirvi che, nel bene o nel male, anche se conoscete la storia a memoria, alla fine di questo primo episodio sarete comunque molto curiosi di sapere cosa succederà in futuro.

Setacciate ogni angolo Ora che avete cominciato a giocare col cuore più leggero - almeno, è quello che speriamo - tenete sempre a mente la regola numero uno di Final Fantasy VII Remake: non si torna indietro. Be', quasi. L'avventura è divisa in diciotto capitoli e la storia raramente si sofferma sullo stesso scenario per troppo tempo. Succederà continuamente qualcosa e vi ritroverete spesso in luoghi del tutto nuovi senza possibilità di tornare indietro per molte ore, forse addirittura per sempre. Per questo motivo, vi consigliamo di setacciare ogni angolo ed esplorare completamente la mappa prima di proseguire con la storia. Questo approccio non vale solo per gli agglomerati urbani, ma anche e soprattutto per i luoghi più pericolosi dove dovrete combattere, quelli che potremmo definire "dungeon", sebbene non lo siano nel senso tradizionale che assumono nei JRPG. Final Fantasy VII Remake è un action RPG abbastanza lineare, ma ci sono parecchie deviazioni che potrebbero condurvi a collezionabili molto utili. Nel capitolo 6, per esempio, noterete una Materia di invocazione dietro una grossa ventola: la storia non vi condurrà da quelle parti, perciò assicuratevi di trovare un modo per raggiungerla prima di prendere l'ascensore che state cercando di mettere in funzione, oppure rischierete di perdere per sempre l'occasione di invocare il Chocomoguri in battaglia. Fate molta attenzione all'ambiente circostante, tenete d'occhio la mappa, aprite ogni forziere e non proseguite se non siete sicuri di aver raccolto tutto. Ricordate, però, che questa regola non vale proprio sempre. Non impazzite dietro alla Materia nella chiesa di Aerith che non potete raccogliere durante il vostro secondo incontro: avrete occasione di tornarci in un momento più sereno.

Le missioni secondarie Ci saranno alcuni momenti in cui la storia si prenderà una piccola pausa e dovrete decidere voi quando proseguire. Nei panni di Cloud, potrete quindi recarvi all'obiettivo principale successivo, e continuare la storia, oppure prendervi tutto il tempo necessario a completare le missioni secondarie che vi affideranno gli abitanti di Midgar. Questi sono contrassegnati da un'iconcina verde con un punto esclamativo: scoprite che cosa li turba e risolvete i loro problemi. Le missioni secondarie sono opzionali e saranno archiviate in un apposito menù accessibile dalla schermata della mappa. Sono ventiquattro in totale e vi consigliamo caldamente di completarle prima di proseguire con la storia perché vi faranno mettere le mani su ottime ricompense che possono essere Materie, accessori, armi e così via. Potete tirare un sospiro di sollievo: non avranno la qualità delle missioni secondarie di The Witcher 3, ma non sono neppure banalissime fetch quest. Hanno anzi una loro dignità narrativa e vi aiuteranno a conoscere meglio gli abitanti di Midgar. La maggior parte di esse, oltretutto, tende a intrecciarsi, come quelle ambientate nel Settore 5 che ruotano intorno al misterioso Angelo dei Bassifondi. Completandone alcune ne sbloccherete altre, ma dato che non c'è un ordine preciso per accettarle, può capitare talvolta di completarne una e raccogliere, senza neppure saperlo, un oggetto che dovrete poi consegnare al committente di una missione che non avete ancora accettato, cosa che vi semplificherà tantissimo la vita soprattutto se setaccerete ogni angolo della mappa come vi abbiamo consigliato più sopra. Se sarete diligenti e completerete tutte le missioni secondarie ogni volta che ne avrete la possibilità, avrete occasione di vedere delle scenette aggiuntive che approfondiscono i vari personaggi. Completando una missione secondaria nel Settore 5, inoltre, otterrete l'accesso al negozio segreto in cui spendere le Medaglie Moguri sparse per tutta Midgar nei forzieri e nelle casse.

La Materia Potrebbe sembrare un consiglio scontato, tuttavia lo daremo lo stesso: crescete la Materia. Cambiatele spesso, spostatele da un alloggio all'altro e assicuratevi che i vostri eroi stiano guadagnando punti esperienza anche per le loro Materie. Quando potenziate le armi, scegliete per prima cosa di espandere gli alloggi per le Materie, così da poterne equipaggiare e crescere un maggior numero. Le ragioni sono diverse e tutte ugualmente valide. In primo luogo, le Materie vi consentono di lanciare incantesimi sempre più potenti, e la magia in questo gioco è molto importante, specialmente quando affrontate alcuni boss. Inoltre, avere tante Materie magiche diverse vi permetterà di coprire più debolezze elementali, e quindi di avere un vantaggio in ogni combattimento. Il giovane Chadley della Shinra, inoltre, vi sfiderà a crescere 12 Materie verdi diverse al massimo livello: prima lo farete, prima metterete le mani su un'ottima ricompensa. E poi ci sono alcune Materie veramente utilissime che vi faciliteranno la vita nei combattimenti più impegnativi. Quella Analitica, neanche a dirlo, è una Materia che dovrete avere sempre equipaggiata, perché vi rivelerà i punti deboli dei nemici... e perché serve a completare diversi incarichi di Chadley. La Materia Energetica dà accesso alle varie magie curative: assicuratevi che ogni personaggio la possieda e la cresca fino al massimo livello. La Materia Temporale è utilissima per l'incantesimo Sprint, che velocizza la ricarica del ATB, facendo agire i personaggi più spesso: congiungetela a una Materia Estensiva per lanciare l'incantesimo contemporaneamente su tutti i personaggi. La Materia Estensiva è davvero ottima e potete associarla a un'altra Materia che garantisce effetti benefici come quella Protettiva o quella Curativa. Crescete anche almeno una Materia Distruttiva per spazzare via gli effetti benefici che proteggono i nemici, e prendete in considerazione l'idea di crescere un paio di Materie Vitali per aumentare i Punti Vita di alcuni personaggi. Final Fantasy VII Remake conta un totale di 43 Materie e sono quasi tutte utilissime!