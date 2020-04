Amazon, offerte e sconti videogiochi e informatica del 10/4/2020

Le stesse offerte Amazon di ieri valgono anche oggi, con un aumento però sullo sconto dell'Apple iPhone XS e una leggera diminuzione di quello sul mouse Steelseries Rival 500 che, assieme alle cuffie sovraurali Marley, forma probabilmente la coppia di sconti più interessante del momento.

Amazon Prime, disponibile anche in prova gratuita, garantisce anche la fruizione di Music Unlimited, Kindle Unlimited e Prime Video, il servizio streaming in continua crescita di Amazon che elargisce 5 euro di sconto per la prima visione di un contenuto. Prime Student, invece, permette di accedere ad Amazon Prime per 90 giorni, grazie alla sponsorizzazione di Microsoft Surface. Comprende inoltre uno sconto sull'abbonamento annuale al servizio che passa da 36 a 18 euro per un massimo di 4 anni o fino alla laurea.