Vodafone IT IoRestoACasa, cambia la scritta sugli smartphone degli italiani

Nel momento in cui scriviamo l'operatore storico italiano Vodafone ha apportato una modifica particolarmente significativa alla scritta che è sempre comparsa sugli smartphone e sui cellulari degli italiani (quelli con una SIM Vodafone inserita, ovviamente). Adesso è diventata Vodafone IT IoRestoACasa.

Si tratta naturalmente di un'iniziativa significativa legata all'emergenza coronavirus e alla pandemia globale. Vodafone intende sensibilizzare tutti i suoi clienti della penisola circa la necessità e l'importanza di continuare a restare a casa, rispettando i divieti vigenti e l'obbligo alla quarantena. L'operatore si sta impegnando tra l'altro nell'offrire servizi utili a tutti i propri clienti: queste iniziative rientrano nel progetto legato alla solidarietà digitale, promosso dal governo italiano.

Questo aggiornamento è già cominciato nelle scorse ore, è puramente grafico e continuerà nei prossimi giorni coinvolgendo così tutti i clienti Vodafone Italia. Vi avvisiamo così che non dobbiate preoccuparvi quando vedrete sparire la scritta Vodafone IT dal vostro smartphone android o dispositivo iOS: tutto nella norma, rientra nell'iniziativa dell'operatore in questione. Nel prossimo futuro, e si spera presto, la scritta tornerà alla normalità.