Vodafone, TIM, WindTre, iliad: tutte le promozioni e i regali contro il Coronavirus

La pandemia da Coronavirus costringe ormai in casa gli italiani da almeno due settimane. Per alleviare un po' la tensione e fornire qualche aiuto, è cominciata l'iniziativa solidarietà digitale: in particolare, gli operatori Vodafone, TIM, WindTre e iliad hanno dato il via ad alcune promozioni e regali per i propri clienti, dapprima solo nelle zone rosse e poi su tutto il territorio nazionale. Vediamole insieme e ricapitoliamole, in questo rapido articolo.

TIM ha dato il via alla promozione Gigacorona: i clienti TIM Party possono così ottenere GIGA illimitati per un mese; per quanto riguarda la rete fissa, ha invece regalato chiamate illimitate da fisso fino al 30 aprile 2020 per tutti i clienti che non hanno le chiamate senza limiti incluse nella propria offerta di rete fissa. Per attivare questa promozione bisogna chiamare il numero gratuito 187. Infine, dal 13 marzo 2020 al 15 aprile 2020 successivo i clienti di rete fissa possono anche attivare gratuitamente TIMVISION, il servizio di streaming dell'operatore.

Vodafone Italia ha aderito al progetto solidarietà digitale regalando GIGA illimitati gratis per 30 giorni, offerta pensata prevalentemente per i clienti dai 14 ai 26 anni d'età (è possibile attivarla chiamando il 42100). Lo stesso pacchetto è disponibile per le SIM voce di clienti partita IVA italiani e per le imprese.

WindTre ha offerto 100 GIGA gratis per sette giorni oppure 1000 minuti di traffico voce sempre per una settimana, è possibile scegliere solo una tra queste due opzioni. WindTre sta anche consegnando terminali in comodato d'uso gratuito e SIM gratuite con traffico dati e voce illimitato per pazienti e sanitari degli ospedali impegnati nell'emergenza Coronavirus.

E infine iliad, che ha deciso di regalare 10 GIGA di internet e chiamate illimitate internazionali gratis verso USA e Canada ai propri clienti iliad Voce, promozione che era possibile sottoscrivere entro l'11 marzo 2020 e che avrà termine il 3 aprile 2020 salvo proroghe.