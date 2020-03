Animal Crossing: New Horizons, anche Arya Stark di Game of Thrones è sbarcata sull'isola

Anche Maisie Williams sta giocando ad Animal Crossing: New Horizons: l'attrice inglese, conosciuta ai più per aver interpretato Arya Stark in Game of Thrones, ha twittato la sua prima foto dall'isola del gioco.

Animal Crossing: New Horizons sta avendo un grande successo: è sia il gioco più venduto dell'anno su Amazon sia quello maggiormente condiviso tra le star di Hollywood. Mentre Brie Larson, la Captain Marvel degli Avengers, ha un accordo con la stessa Nintendo, più spontaneo sembra essere l'interesse di Margaret Constance Williams, detta Maisie.

L'attrice inglese, nata nel 1997, ha condiviso in queste ore una sua foto del gioco, probabilmente presa durante le prime ore dell'avventura: si vedono, infatti, una tenda ordinatissima e un bel quadro con un arcobaleno e nulla più. Niente pesci e insetti a rovinare il paesaggio in attesa di essere donati a Blatero, come invece sembra star succedendo nelle isole di mezzo mondo (di Animal Crossing).

Un chiaro segno di apprezzamento del gioco e della possibilità di stare un po' in serenità all'aria aperta, a vivere tante serene avventure. Senza estranei o altri inquietanti personaggi, Tom Nook a parte.