Animal Crossing: New Horizons è già il gioco più venduto dell'anno su Amazon

Animal Crossing: New Horizons risulta già essere il gioco più venduto del 2020 su Amazon, e questo nonostante sia uscito ufficialmente in pratica da nemmeno 24 ore, almeno in termini ufficiali, cosa che dimostra il successo del gioco Nintendo Switch.

Animal Crossing: New Horizons risulta infatti in prima posizione tra gli Amazon Bestsellers per quanto riguarda i videogiochi, sia nella sezione italiana del sito che in quella americana, a dimostrazione di come la mania per il gioco sia ormai globale.

In Italia, il gioco si piazza dunque primo superando dei notevoli pezzi da novanta e nonostante sia uscito praticamente oggi. Tra schede e accessori, il secondo gioco più venduto risulta essere FIFA 20 e successivamente troviamo Crash Team Racing: Nitro-Fueled a notevole distanza.

Per quanto riguarda l'Amazon americano, la classifica dei giochi finora più venduti nel corso del 2020 è invece decisamente nintendara, come potete vedere: