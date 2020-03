Artifact: Valve sta lavorando a un grosso reboot, parola di Gabe Newell

Artifact è stato effettivamente un grande flop per Valve, ma sembra che questo non abbia convinto il team ad abbandonare del tutto l'idea di impegnarsi nel genere dei giochi di carte, visto che pare ci sia un grosso reboot in lavorazione, come riferito da Gabe Newell.

Il capo di Valve ha spiegato, nel corso di un'intervista alla rivista Edge, che gli sviluppatori stanno lavorando a una sorta di reboot o di aggiornamento totale per il gioco di carte legato all'universo di Dota 2.

Sembra che la rielaborazione sia talmente estesa da portare gli sviluppatori a identificarla come Artifact 2 internamente, anche se probabilmente non avrà queste denominazione una volta uscito sul mercato. Newell ha ammesso nell'intervista che un po' tutta Valve è rimasta stupida dell'accoglienza così negativa riservata ad Artifact e in qualche modo vorrebbe riscattarsi agli occhi dei giocatori.

In effetti, il gioco sviluppato in collaborazione con Richard Garfield è uscito a dicembre 2018 su PC e non ha mai ricevuto grandi elogi: partito comunque piuttosto bene, i giocatori se ne sono progressivamente allontanati fino ad abbandonarlo del tutto. Chiaramente, non si è trattato propriamente di un progetto all'altezza delle aspettative per Valve, che ha dunque deciso di rimettersi a lavoro per cercare di rilanciarlo in qualche modo.

Il team non ha più parlato di Artifact fino a questa intervista con Newell, il quale sembra piuttosto sicuro della validità del progetto in questione. Non è ancora chiaro se la rielaborazione venga distribuita come aggiornamento all'Artifact già presente sul mercato o se assuma qualche altra forma, magari proprio come Artifact 2, quindi restiamo in attesa di eventuali informazioni da parte di Valve.

L'anno scorso, Richard Garfield stesso ha provato a spiegare i motivi del fallimento di Artifact ma senza accennare più di tanto a possibili rilanci. Per sapere di cosa stiamo parlando, nel caso siate interessati, vi rimandiamo alla recensione di Artifact a cura di Tommaso Valentini.